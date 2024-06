OPEN CALL: Wir gründen den Zollhafen Chor – singen Sie mit!

Für THE NOTIONAL ANTHEM, NR. 1: DER ZOLLHAFEN CHOR suchen der Künstler und Komponist Ari Benjamin Meyers und die Kunsthalle Mainz Sänger*innen mit und ohne musikalische Vorkenntnisse. Alle Nutzer*innen des Mainzer Zollhafens sind herzlich eingeladen, teilzunehmen. Einzige Voraussetzungen sind ein Bezug zum Zollhafenareal und die Lust zum Singen.Ausgebildet als Komponist und Operndirigent arbeitet der in Berlin lebende Künstler Ari Benjamin Meyers (*1972, New York) seit vielen Jahren an der Schnittstelle von Bildender Kunst und Musik. Er verschiebt die Grenzen beider Disziplinen, indem er Arbeiten entwickelt, die die Produktions-, Aufführungs- und Rezeptionsgewohnheiten der zeitgenössischen Musik befragen. An die Stelle von Perfektion, Meisterschaft, Einmaligkeit treten bei ihm der offene Prozess und das Auflösen von Hierarchien zugunsten von gemeinschaftlichen Momenten des Austauschs und Lernens, von Vielstimmigkeit und Wiederholung.Der Probe kommt dabei eine besondere Rolle zu: Sie birgt für Meyers das Potential von Veränderung und eröffnet Räume in denen Beziehungen zwischen Menschen, aber auch zu deren Umwelt und den dramatischen Veränderungen unserer Gegenwart fortwährend untersucht, befragt und gestaltet werden.Vom 05/07–20/10/2024 zeigt die Kunsthalle Mainz unter dem Titelvon Ari Benjamin Meyers für Mainz neu entwickelte, neu arrangierte sowie existierende Arbeiten. Darüber hinaus wird die Kunsthalle Mainz während der Ausstellungslaufzeit zum ersten Ort des Kennenlernens, des regelmäßigen Zusammenkommens und Austauschs der Nutzer*innen des Zollhafens. Gemeinsam mit der Gesangspädagogin Barbara Arneke gründet Ari Benjamin Meyers einen Chor und erarbeitet mit dessen Mitgliedern ein neues Musikwerk: THE NOTIONAL ANTHEM, NR. 1: DER ZOLLHAFEN CHOR.„Notional“ bedeutet im Englischen etwas, das nur als Idee existiert und nicht greifbar ist. Im Gegensatz zur Nationalhymne von Staaten kreiert THE NOTIONAL ANTHEM („die fiktive Hymne“), Nr. 1: DER ZOLLHAFEN CHOR einen Möglichkeitsraum für die Gemeinschaft von Individuen und deren Verbindung mittels eines Musikstückes. Meyers neue Komposition wird speziell für dieses besondere Ensemble entwickelt und die Proben finden über die gesamte Ausstellungslaufzeit in der Kunsthalle Mainz statt. So entsteht eine Gemeinschaft von Menschen, die nicht auf politischen oder religiösen Überzeugungen, sondern auf den Strukturen und Spezifika eines Stadtteils, seiner Nutzer*innen und ihrem Alltag basiert.Die Proben finden an folgenden Terminen mittwochs 18 – 19.30 Uhr in der Kunsthalle Mainz statt:10/07, 17/07, 21/08, 04/09, 18/09, 02/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11Die regelmäßige Teilnahme an den zweiwöchentlichen Proben wird vorausgesetzt.Haben Sie Interesse? Dann melden Sie sich bis zum 25. Juni 2024 unter mail@kunsthalle-mainz.de oder 06131.126940 bei uns und kommen am Freitag, 5. Juli 2024 um 17 Uhr zur Kennenlern-Probe in die Kunsthalle Mainz.Wir freuen uns auf Sie!Ari Benjamin Meyers05/07/24 – 20/10/24Die Ausstellung wird gefördert von:Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und IntegrationKarrié BauunternehmungStiftung Flughafen Frankfurt/Main für die RegionLandeshauptstadt MainzEsther SchipperDank an:Schott Music GroupVolksbank Darmstadt-MainzH2 Hotel MainzLBBW Landesbank Baden-WürttembergRheinhessen SparkasseRotary Club Mainz-Aurea MoguntiaDie Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt Mainz