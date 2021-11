Noch freie Plätze im Wochenendworkshop - Stoffe Gestalten

An diesem Samstag, den 20/11 sind noch wenige Plätze im Wochenendworkshop — Stoffe Gestalten frei.Mit bunten Stoffen und Kleidungsstücken, Schablonen und ganz viel Farbe basteln wir einen Samstag lang, wie es uns gefällt. Ob am Ende eine Stoffskulptur entsteht oder sogar das erste Weihnachtsgeschenk?10–13 Uhr: ab 6 Jahren AUSGEBUCHT14–17 Uhr: ab 10 Jahren (noch freie Plätze)Kosten: 10 EuroAnmeldung über mail@kunsthalle-mainz.de 10/10/21–09/01/22Army of LoveLucy Beech & Edward ThomassonEva GrubingerHanne LippardTaus MakhachevaHaroon MirzaAgnieszka PolskaAnri SalaFranz Erhard Waltherunterstützt durch / supported byKultursommer Rheinland-Pfalz