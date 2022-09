Am Zollhafen 3-5

Kunsthalle Mainz Am Zollhafen 3-5 55118 Mainz , Deutschland http://www.kunsthalle-mainz.de

Noch Plätze Frei: Samstagsatelier Anmeldefrist verlängert!

Samstagsatelier: Plastisches Gestalten

Kurs ab 6 Jahren, inklusiv!



Hier lernt ihr verschiedene Techniken kennen, mit denen ihr ein dreidimensionales Kunstwerk erstellen könnt.



Sa 10/09, 17/09, 24/09, 01/10, 08/10

11–13 Uhr



Kosten: 5 Termine, 35 Euro



Anmeldung bis 10.09. unter mail@kunsthalle-mainz.de, 06131/126938 oder direkt an der Kasse



Falls sie am 10/09 nicht teilnehmen können, ist der Einstieg auch eine Woche später möglich.



Homosphäre

10/06/22 – 25/09/22



James Bridle

Julian Charrière

Don’t Follow the Wind

Forensic Architecture

Hemauer/Keller

Almut Linde

Cristina Lucas

Rabih Mroué

Carsten Nicolai

Walid Raad

Oliver Ressler

Tomás Saraceno

Susan Schuppli

Tétshim & Frank Mukunday



Die Ausstellung wird durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration gefördert.