Neujahrsgrüße und aktuelle Termine von der Kinder- und Jugendkunstschule

Die Kinder- und Jugendkunstschule der Kunsthalle Mainz wünscht Ihnen und euch ein Frohes Neues Jahr!Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder ein breites Programm für Kinder und Jugendliche in der Kunsthalle Mainz anbieten zu können.6-12 JahreJeden Donnerstag lädt die Offene Werkstatt von 16:30-18 Uhr zum Bauen, Malen, Zeichnen und Mitmachen ein.Ab dem 13/01 geht es wieder los!Aufgrund der aktuell geltenden Hygieneverordnung arbeiten wir nur mit einer kleineren Gruppe zusammen. Es können nur Kinder mit vorheriger Anmeldung teilnehmen. Anmeldung bis zum vorhergehenden Montag über[email=mail@kunsthalle-mainz.de.] mail@kunsthalle-mainz.de.[/email] Die Teilnahme ist kostenlos.6–12 JahreWer malt gerne? Im Samstagsatelier können Kinder von 6 bis 12 Jahren mit unterschiedlichen Farben und Materialien frei experimentieren, Geschichten, Linien, Muster und Schriften erfinden.Sa 12/02Sa 19/02Sa 05/03Sa 12/03Sa 19/0311–13 UhrKosten: 35 Euro KursgebührAnmeldung bis 31/01 unter mail@kunsthalle-mainz.de ab 11 JahrenDas Zeichenatelier richtet sich an alle Jugendlichen ab 11 Jahren, die sich für Kunst interessieren und neue Erfahrungen sammeln wollen. Zusammen mit einem*r Künstler*in lernt ihr auf praktische Weise unterschiedliche Materialien und Techniken aus dem Bereich Malerei, Zeichnung und deren Mischformen kennen.Fr 18/02Fr 04/03Fr 11/03Fr 18/03Fr 25/0316–18 UhrKosten:35 Euro KursgebührAnmeldung bis 07/02 unter mail@kunsthalle-mainz.de 10/10/21–09/01/22Army of LoveLucy Beech & Edward ThomassonEva GrubingerHanne LippardTaus MakhachevaHaroon MirzaAgnieszka PolskaAnri SalaFranz Erhard Walther