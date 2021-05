Neues Programm der Kinder-und Jugendkunstschule der Kunsthalle Mainz

Pfingstferienworkshops – nochWir freuen uns, bereits in den Pfingstferien wieder Workshops für Kinder und Jugendliche in der Kunsthalle Mainz anbieten zu können.Dreitägiger Ferienworkshop10–14 JahreUrbane Landschaften, Bewegung, Portraits – was fotografierst du gerne? In diesem Kurs stehen eure Wünsche und Interessen im Mittelpunkt. Ihr bekommt ein fundiertes Grundlagenwissen in Kameratechnik und Bildgestaltung, damit eure Ideen zu Bildern werden.Mi 26/05, 10–16 UhrDo 27/05, 10–16 UhrFr 28/05, 10–16 UhrKosten: Teilnahme kostenlosZweitägiger Ferienworkshop10–14 JahreIn der aktuellen Ausstellung könnt ihr fremde Planeten, geheimnisvolle Kristalle und Edelsteine entdecken. Im Anschluss züchten wir uns eigene Kristalle und bauen Fundstücke von unserem und fremden Planeten zu einem um sich kreisenden Planetensystem zusammen.Mo 31/05, 10–16 UhrDi 01/06, 10–16 UhrKosten: Teilnahme kostenlosAnmeldung über mail@kunsthalle-mainz.de oder T +49 (0) 6131 126939. Die Workshops finden im Außenbereich der Kunsthalle Mainz statt. Wir richten uns nach der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz.Ab Juni Kurse vor Ort in der Kunsthalle MainzWir freuen uns sehr darüber, ab Juni endlich wieder unser reguläres Kursprogramm vor Ort in der Kunsthalle Mainz anbieten zu können.ab 11 JahrenDas Zeichenatelier richtet sich an alle Jugendlichen ab 11 Jahren, die sich für Kunst interessieren und neue Erfahrungen sammeln wollen. Zusammen mit einem*r Künstler*in lernt ihr auf praktische Weise unterschiedliche Materialien und Techniken aus dem Bereich Malerei, Zeichnung und deren Mischformen kennen.Die Kurse finden draußen in der Umgebung der Kunsthalle Mainz statt. Wir richten uns nach der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz.Termine:Fr 11/06, 18/06, 25/06, 02/07, 09/07Jeweils 16–18 UhrKosten: 35 Euro KursgebührAnmeldung bis zum 28/05 über mail@kunsthalle-mainz.de oder T +49 (0) 6131 126939Von 6–12 JahrenJeden Donnerstag lädt die Offene Werkstatt mit unterschiedlichen Materialien zum Bauen, Malen und Zeichnen zum Mitmachen ein. Aufgrund der aktuell geltenden Hygieneverordnung arbeiten wir nur mit einer kleinen Gruppe zusammen. Es können nur Kinder mit vorheriger Anmeldung teilnehmen.Termine: Ab 10/06 immer donnerstags, 16.30–18 UhrWährend der Ferien, den Feiertagen und beweglichen Ferientagen bleibt die Offene Werkstatt geschlossenKosten: Teilnahme kostenlosAnmeldung bis zum vorhergehenden Montag über mail@kunsthalle-mainz.de oder T +49 (0) 6131 126939Die Kurse finden draußen in der Umgebung der Kunsthalle Mainz statt. Wir richten uns nach der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz.Weitere Informationen und einen Überblick über das Programm der Kinder- und Jugendkunstschule der Kunsthalle Mainz finden Sie unter www.kunsthalle-mainz.de