Neues Buchungssystem & Frühjahrprogramm der HURRA! Jugendkunstschule 2024

Wichtiger Hinweis:Ab sofort werden alle Workshop-Anmeldungen ausschließlich über unser Online-Buchungssystem entgegengenommen. Unter www.jks-rlp.de/anmeldung/hurra können Sie bequem die verfügbaren Termine einsehen und Ihr Kind direkt für den gewünschten Workshop anmelden.In diesem Workshop bauen wir gemeinsam phantastische Maskenaus Pappmaché. Wir zeigen dir, was du aus Draht, Holzstäbchen, Recyclingmaterialien, Zeitungspapier und Tapetenkleister alles machen kannst.Di 26/03Mi 27/0310–13 UhrKosten:20 EuroAnmeldung bis 07/05 über www.jks-rlp.de/anmeldung/hurra Aus Knete und Papier kannst du dein eigenes Filmset entstehen lassen. Wir zeigen dir, wie du mit der Stop-Motion-Technik deinen eigenen Film animieren kannst.Do 28/03Fr 29/0310–13 UhrKosten:20 EuroAnmeldung bis 07/05 über www.jks-rlp.de/anmeldung/hurra Reißen, schneiden, kleben, gestaltenso entsteht eine Collage. Neugierig machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach Materialien und Geschichten und lassen unserer Experimentierfreude freien lauf.Di 21/05Mi 22/0510–13 UhrKosten:20 EuroAnmeldung bis 08/05 über www.jks-rlp.de/anmeldung/hurra Wir haben eine große Sammlung unterschiedlicher Papiere für dich und stellen im Workshop noch viele neue bunte Papiere her. Durch Reißen, Schneiden und Kleben, entstehen unterschiedliche Formen, die du dann zu einem Motiv zusammenfügen kannst.Do 23/05Mi 24/0510–13 UhrKosten:20 EuroAnmeldung bis 08/05 über www.jks-rlp.de/anmeldung/hurra 27/10/23 – 11/02/24Sammy BalojiNilla BangunaJackson Bukasa & Dan Kayeye & Justice KasongoSybil Coovi HandemagnonFundi Mwamba Gustave & Antje Van WichelenFranck MokaHadassa NgambaIsaac Sahani DatoGeorges SengaJulia TröscherPartner*innenPicha, LubumbashiFramer Framed, AmsterdamReconnecting "Objects" (Technische Universität Berlin, gefördert durch die Volkswagen Stiftung)Die Ausstellung in der Kunsthalle Mainz wird gefördert durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz, Wallonie-BruxelIes International (WBI), kiosk Vlaanderen, das Bureaux des Arts Plastiques des Institut français und das Königreich Niederlande.Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt Mainz