Neue Ausstellungen: FLUX4ART und Pieces — Hana Miletić

Hana Miletić — Pieces



Parallel zu der Einzelausstellung Pieces von Hana Miletić eröffnen wir am 20. Oktober um 19 Uhr in der Kunsthalle Mainz die Landeskunstschau FLUX4ART.



Von Oktober 2022 bis März 2023 präsentiert FLUX4ART landesweit und dezentral das Kunstgeschehen von Rheinland-Pfalz. Insgesamt 60 zeitgenössische Künstler*innen mit biografischem Bezug zu Rheinland-Pfalz nehmen an der dritten Auflage teil.



Neben dem Landesmuseum Mainz und dem öffentlichen Raum bildet die Kunsthalle Mainz den dritten Austragungsort in der Landeshauptstadt. Die Kunsthalle Mainz zeigt im Rahmen von FLUX4ART teilweise neu entwickelte Werke von Jáchym Fleig, Dorthe Goeden, Ivana Matić, Judith Röder und Katja von Puttkamer. Malerei, Papierschnitte, Keramiken und Installationen nähern sich auf unterschiedlichen Wegen der Abstraktion, Momenten und Prozessen des Wandels.



Träger des mehrmonatigen Kunstereignisses, welches seit 2018 als Biennale durchgeführt wird, ist der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Rheinland-Pfalz. Finanziell ermöglicht wird die Reihe durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration des Landes Rheinland-Pfalz.



Weitere Informationen zur den Ausstellungen Pieces und FLUX4ART folgen in Kürze.



Die Ausstellung wird durch Kultursommer Rheinland-Pfalz und KIOSK Vlaanderen gefördert.



Die Ausstellung wird vom BBK Rheinland-Pfalz getragen und durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration und die Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz gefördert.



