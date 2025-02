Neue Ausstellung in der Kunsthalle Mainz

Marc Bauer

Dineo Seshee Bopape

Rivane Neuenschwander

Radical Imaginaries Studio

Tabita Rezaire

Sarah Ancelle Schönfeld



07/03/25–15/06/25



Eröffnung am 06/03/25 um 19 Uhr



Immer wieder gab es in der Geschichte der Kunst Gegenentwürfe zum vorherrschenden Kanon und zum krisenhaften Zeitgeschehen. Auch heute fordern Künstler*innen dazu auf, starre Denkmuster zu durchbrechen und das Bewusstsein zu erweitern, um Zukunftsvisionen zu schaffen, die jenseits der Beschränkungen der Gegenwart liegen.



Im Traumzustand interagieren verschiedene Realitäten miteinander. Verglichen mit dem, was man im bewussten Wachzustand zulässt, findet eine freiere Form der Wahrnehmung und Wissensproduktion statt. Es gibt Zeitsprünge, Verbindungen zwischen verschiedenen Orten – durch die Kraft des Unterbewusstseins und der Imagination entstehen alternative Realitäten und utopische Zukunftsräume. Die Auseinandersetzung mit unseren Träumen gibt Aufschluss über unsere Freuden, Ängste und Hoffnungen.



In der Ausstellung What is the dream that makes you dream? wird das Träumen als Weg zu tieferen Bewusstseinsebenen in den Blick genommen. Inmitten multipler globaler Krisen und beunruhigender Nachrichten, die wir jeden Tag empfangen, setzt What is the dream that makes you dream? bewusst auf optimistische Kontrapunkte, die Hoffnung, Resilienz und Heilung vorschlagen.



Die Ausstellung wird kuratiert von Sabine Rusterholz Petko and Stefanie Böttcher.



Bodies in Motion – Form in the Making

Cinthia Marcelle und Suzanne Harris, Bruce Nauman, Charlotte Posenenske, Yvonne Rainer



08/11/24–16/02/25



