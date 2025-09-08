Kontakt
Kunsthalle Mainz Am Zollhafen 3-5 55118 Mainz
Ansprechpartner:in Frau Anna Marquis +49 6131 126936
Neue Ausstellung in der Kunsthalle Mainz: »Sprich, alte Haube, wo fehlt's?«

Neue Ausstellung in der Kunsthalle Mainz

Sprich, alte Haube, wo fehlt's?

Anca Benera & Arnold Estefán
Sarah Burger
Binta Diaw
Richard Mosse
Reto Pulfer
Julian Rosefeldt
New Mineral Collective

26/09/25–11/01/26
Eröffnung am 25/09/25 um 19 Uhr 

Wie stellt sich Landschaft heute dar? Wie gestaltet sich unser Verhältnis zu ihr? Wie gehen Bildende Künstler*innen mit Transformationsprozessen um, die Landschaft in den vergangenen Jahrzehnten durchliefen und zu ihren aktuellen Erscheinungsformen führten? Was lässt sich an der zeitgenössischen Landschaft ablesen? Dies sind Fragen, denen sich die Ausstellung Sprich, alte Haube, wo fehlt’s? widmet.

Zeitgenössische Künstler*innen betrachten dabei das Phänomen „Landschaft“ aus ökologischer, gesellschaftlicher, kolonialer, kurativer oder spiritueller Perspektive. Von sachlich-dokumentarischer Bestandsaufnahme über metaphorische Verarbeitung und direkte Interaktion bis hin zur Entwicklung visionärer Zustände – der künstlerische Zugriff auf das Thema ist so breit gefächert wie die Bandbreite der verwendeten Medien.

Sprich, alte Haube, wo fehlt’s? lässt die Besuchenden durch Landschaften navigieren, die durch Interkation geprägt wurden und in der Ausstellung erneute Interaktion erleben. Mittels künstlerischer Interventionen entstehen Landschaften, die in neuartigen Erfahrungsräumen münden und Landschaft als Resultat eines Zusammenspiels natürlicher und menschlicher Faktoren begreifbar machen.

Sprich, alte Haube, wo fehlt's? wird von Stefanie Böttcher kuratiert. 

