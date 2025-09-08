



Neue Ausstellung in der Kunsthalle Mainz



Sprich, alte Haube, wo fehlt's?



Anca Benera & Arnold Estefán

Sarah Burger

Binta Diaw

Richard Mosse

Reto Pulfer

Julian Rosefeldt

New Mineral Collective



26/09/25–11/01/26

Eröffnung am 25/09/25 um 19 Uhr



Wie stellt sich Landschaft heute dar? Wie gestaltet sich unser Verhältnis zu ihr? Wie gehen Bildende Künstler*innen mit Transformationsprozessen um, die Landschaft in den vergangenen Jahrzehnten durchliefen und zu ihren aktuellen Erscheinungsformen führten? Was lässt sich an der zeitgenössischen Landschaft ablesen? Dies sind Fragen, denen sich die Ausstellung Sprich, alte Haube, wo fehlt’s? widmet.



Zeitgenössische Künstler*innen betrachten dabei das Phänomen „Landschaft“ aus ökologischer, gesellschaftlicher, kolonialer, kurativer oder spiritueller Perspektive. Von sachlich-dokumentarischer Bestandsaufnahme über metaphorische Verarbeitung und direkte Interaktion bis hin zur Entwicklung visionärer Zustände – der künstlerische Zugriff auf das Thema ist so breit gefächert wie die Bandbreite der verwendeten Medien.



Sprich, alte Haube, wo fehlt’s? lässt die Besuchenden durch Landschaften navigieren, die durch Interkation geprägt wurden und in der Ausstellung erneute Interaktion erleben. Mittels künstlerischer Interventionen entstehen Landschaften, die in neuartigen Erfahrungsräumen münden und Landschaft als Resultat eines Zusammenspiels natürlicher und menschlicher Faktoren begreifbar machen.



Sprich, alte Haube, wo fehlt's? wird von Stefanie Böttcher kuratiert.



Sprich, alte Haube, wo fehlt’s?

Anca Benera & Arnold Estefán

Sarah Burger

Binta Diaw

Richard Mosse

Reto Pulfer

Julian Rosefeldt

New Mineral Collective



25/09/25–11/01/26



Die Ausstellung wird gefördert von:



Ministerium für Frauen, Familien, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz

Pro Helvetia

Karrié Bauunternehmung



Die Kunsthalle Mainz wird getragen

von der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.



Die Kunsthalle Mainz wird

unterstützt durch:

Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft

Landeshauptstadt Mainz



Freistunden wird ermöglicht durch:

Rheinhessen Sparkasse



Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:

Rotary Mainz-Aurea Moguntia

(lifePR) (