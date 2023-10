Neue Ausstellung: Unextractable: Sammy Baloji invites 27/10/23 — 11/02/24

Mit Sammy Baloji, Nilla Banguna, Jackson Bukasa & Dan Kayeye & Justice Kasongo, Sybil Coovi Handemagnon, Fundi Mwamba Gustave & Antje Van Wichelen, Franck Moka, Hadassa Ngamba, Isaac Sahani Dato, Georges Senga, Julia Tröscher

Wir freuen uns sehr, die Ausstellung Unextractable: Sammy Baloji invites am 26. Oktober um 19 Uhr in der Kunsthalle Mainz zu eröffnen.



Sammy Baloji setzt sich in seiner künstlerischen Arbeit immer wieder mit der Geschichte des Bergbaus in seiner Heimatstadt Lubumbashi im Südosten der Demokratischen Republik Kongo auseinander. Er dokumentiert die tiefgreifenden Zerstörungen der Region Katanga und ihrer sozialen Strukturen durch die extraktiven Industrien, die Land in Ressourcen verwandeln, und Gesellschaften als bloße Reservoire für Arbeitskräfte betrachten. Diesen stellt er die Erinnerungen, Hoffnungen und Projekte von Menschen gegenüber, die in den Ruinen von Kolonialismus, industriellem Bergbau und kapitalistischer Weltwirtschaft leben.



Zusammen mit der Kuratorin & Kulturwissenschaftlerin Lotte Arndt lädt Sammy Baloji zwölf weitere Kunstschaffende, mit denen er in DR-Kongo oder Europa im Austausch steht, nach Mainz ein. Über die Abgrenzungen von Disziplinen, Orten und Medien hinweg entsteht dabei ein kollaborativ-kollektives Unterfangen, das Fragestellungen und Arbeitsweisen, die zum großen Teil in Lubumbashi entwickelt wurden, im Kontext von Mainz und Deutschland neu befragt.



Die Ausstellung basiert auf einem Konzept von Lotte Arndt & Sammy Baloji, ko-kuratiert von Lotte Arndt, Yasmin Afschar und Marlène Harles, in Zusammenarbeit mit Picha, Lubumbashi, Framer Framed, Amsterdam und Reconnecting "Objects" (Technische Universität Berlin). Sie findet im Rahmen des Kultursommers statt.



Weitere Informationen zur Ausstellung und zum Veranstaltungsprogramm folgen in Kürze.



Unextractable: Sammy Baloji invites

27/10 – 11/11/24

Sammy Baloji

Nilla Banguna

Jackson Bukasa & Dan Kayeye & Justice Kasongo

Sybil Coovi Handemagnon

Fundi Mwamba Gustave & Antje Van Wichelen

Franck Moka

Hadassa Ngamba

Isaac Sahani Dato

Georges Senga

Julia Tröscher



Partner*innen

Picha, Lubumbashi

Framer Framed, Amsterdam

Reconnecting "Objects" (Technische Universität Berlin)



Die Ausstellung in der Kunsthalle Mainz wird gefördert durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz, das Bureaux des Arts Plastiques des Institut français, die Niederländische Botschaft sowie weitere öffentliche und private Geldgeber.



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Mainz