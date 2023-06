Neue Ausstellung: Olga Fröbe-Kapteyn – Tiefes Wissen 30/06—17/09/23

mit Monia Ben Hamouda, Kerstin Brätsch, Olga Fröbe-Kapteyn, Hylozoic/Desires (Himali Singh Soin & David Soin Tappeser), Mountain River Jump!, Sriwhana Spong

Wir freuen uns sehr, die Ausstellung Olga Fröbe-Kapteyn – Tiefes Wissen am 29. Juni um 19 Uhr in der Kunsthalle Mainz zu eröffnen.



Olga Fröbe-Kapteyn (1881-1962) – Künstlerin, Unternehmerin und Spiritualistin – hinterließ ein faszinierendes bildnerisches Schaffen, das die Kunsthalle Mainz einlädt wiederzuentdecken. Den rund 70 Werken von Fröbe-Kapteyn stehen die Arbeiten von fünf internationalen zeitgenössischen Positionen gegenüber. Sie alle haben gemein, dass sie ganzheitliche Weltanschauungen erkunden. Sie erarbeiten Gegenkonzepte zu rational, weiß, patriarchisch und kolonial geprägtem Wissen und stellen statt L’Art pour L’Art (Kunst um der Kunst Willen) das Wirken von Kunst in den Vordergrund.



Die Ausstellung wird mit freundlicher Unterstützung des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration sowie der Mainzer Volksbank realisiert.



Weitere Informationen zur Ausstellung und zum Veranstaltungsprogramm folgen in Kürze.







Olga Fröbe-Kapteyn – Tiefes Wissen

29/06 – 17/09/23

Monia Ben Hamouda

Kerstin Brätsch

Olga Fröbe-Kapteyn

Hylozoic/Desires

Mountain River Jump!

Sriwhana Spong



Die Ausstellung wird mit freundlicher Unterstützung des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration sowie der Mainzer Volksbank realisiert.



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Mainz