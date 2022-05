Neue Ausstellung "Homosphäre"





Wir freuen uns sehr, die Gruppenausstellung Homosphäre am 09. Juni um 19 Uhr in der Kunsthalle Mainz zu eröffnen.



Die Ausstellung widmet sich dem Luftraum als allgegenwärtige, unsichtbare Sphäre und liest sie als Bereich des Unbekannten, des Unvorhergesehenen, der oftmals klandestinen Angriffe auf den menschlichen Organismus, den Menschen, Gesellschaft und Natur und damit als einen potenziellen Gefahrenraum innerhalb des Systems Erde.



Weitere Informationen zur Ausstellung und zum Veranstaltungsprogramm folgen in Kürze.



Installationsansicht: Tomás Saraceno, We Do Not Breathe the Same Air, 2018-ongoing. Courtesy the artist; Andersen's, Copenhagen; Ruth Benzacar, Buenos Aires; Tanya Bonakdar Gallery, New York/Los Angeles; Pinksummer contemporary art, Genoa; Neugerriemschneider, Berlin. Foto Studio Tomás Saraceno



Homosphäre

10/06/22 – 25/09/22



James Bridle

Julian Charrière

Don’t Follow the Wind

Forensic Architecture

Hemauer/Keller

Almut Linde

Cristina Lucas

Rabih Mroué

Carsten Nicolai

Walid Raad

Oliver Ressler

Tomás Saraceno

Susan Schuppli

Tétshim & Frank Mukunday



Die Ausstellung wird durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration gefördert.



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH