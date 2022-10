Neue Ausstellung: Hana Miletić — Pieces

21/10 — 05/02/23

Wir freuen uns sehr, Hana Miletićs Ausstellung Pieces am 20. Oktober um 19 Uhr in der Kunsthalle Mainz zu eröffnen.



Hana Miletić ist eine in Brüssel und Zagreb lebende Künstlerin. In ihren Arbeiten klingen Erinnerungen an ihr Herkunftsland sowie die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte an. Die Fotografie bildet die Grundlage für ihre gewebten Textilarbeiten. Die Einzelausstellung in der Kunsthalle Mainz ist die erste Soloschau von Hana Miletić im deutschsprachigen Raum. Sie wird existierende Werke und Neuproduktionen vereinen. Im Zentrum steht dabei das Zollhafenareal als größtes innerstädtisches Entwicklungsprojekt in Mainz.



Weitere Informationen zur Ausstellung und zum Veranstaltungsprogramm folgen in Kürze.



Die Ausstellung wird durch Kultursommer Rheinland-Pfalz und KIOSK gefördert.



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Mainz