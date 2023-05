Mainzer Museumsnacht in der Kunsthalle Mainz

Wenn Museen, Galerien und Kulturinstitutionen ihre Türen zu ungewöhnlicher Zeit öffnen und die gelbe Eule wieder fliegt - dann ist in Mainz Museumsnacht! Am Samstag, 3. Juni kehrt das beliebte Kulturereignis nach sechs Jahren endlich wieder in die Landeshauptstadt zurück.Machen Sie bei der Museumsnacht Halt in der Kunsthalle Mainz:17–19 Uhr Programm für KinderMitmach-Aktion für Klein und Groß:Inspiriert von den verborgenden Botschaften die auf den Bildern von Metahaven zu entdecken sind, drucken wir gemeinsam eure geheimen Nachrichten mit Stempeln, Schablonen und viel Farbe auf ein Poster.Audioguide für Familien:Lassen Sie sich von den Gedanken der Schüler*innen der Kanonikus-Kir-Real- und Fachoberschule durch die Ausstellung leiten.19–22 UhrStündlich ein Gespräch zu einer Arbeit aus der Ausstellung19–22 UhrVR-Meditationvon Zheng Mahler(buchbare Zeitfenster)19–22 UhrEin Blick hinter die Kulissen der Kunsthalle – Sie Fragen, wir Antworten!Kosten:10 Euro, ermäßigt 5 EuroFür Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist der Eintritt freiDas Eintrittsbändchen zur Mainzer Museumsnacht ist gleichzeitig Fahrkarte für die drei eigens eingerichteten „Museumslinien“, die die teilnehmenden Einrichtungen von 17 bis 1 Uhr im 30-Minuten-Takt miteinander verbinden.Der Vorverkauf in allen beteiligten Häusern und im Mainz Store am Markt beginnt ab Mitte Mai.Ausführliche Informationen zur Mainzer Museumsnacht sind auf der Website der Landeshauptstadt Mainz zu finden: Mainzer Museumsnacht 17/03 – 04/06/23Dorota Gawęda & Eglė KulbokaitėMetahavenJenna SutelaZheng MahlerDie Ausstellung wird mit freundlicher Unterstützung der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und des Königreichs der Niederlande realisiert.Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt Mainz