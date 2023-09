Letzte Ausstellungswoche: Olga Fröbe-Kapteyn — Tiefes Wissen

.

Die aktuelle Ausstellung Olga Fröbe-Kapteyn — Tiefes Wissen ist noch bis zum Sonntag, den 01/10 in der Kunsthalle Mainz zu sehen!



„Die tiefsten Dinge im menschlichen Leben,“ soll Olga Fröbe-Kapteyn gesagt haben, „sind nur bildhaft (…) auszudrücken.“



Fünf zeitgenössische Positionen schlagen in der Ausstellung die Brücke in die Gegenwart. Die Arbeiten von Monia Ben Hamouda, Kerstin Brätsch, Hylozoic/Desires, Mountain River Jump! und Sriwhana Spong beschäftigen sich mit Gegenkonzepten zu rational, weiß, patriarchisch und kolonial geprägtem Wissen.



Sie schaffen in ihren Arbeiten Räume und Erzählungen, in denen sie zu Begegnungen mit solch alternativen Formen von Wissen einladen – Wissen, das unterbewusst, körperlich, natürlich, spirituell, etc. ist, und Wissen, das meist nicht über Worte, Sprache und Konzepte produziert und weitergegeben wird.



Olga Fröbe-Kapteyn – Tiefes Wissen

29/06 – 01/10/23

Monia Ben Hamouda

Kerstin Brätsch

Olga Fröbe-Kapteyn

Hylozoic/Desires

Mountain River Jump!

Sriwhana Spong



