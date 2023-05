Letzte Ausstellungswoche: Mainzer Museumsnacht, Abend zum Gemeinsamen Philosophieren und Öffentlicher Rundgang

Während der letzten Woche der aktuellen Ausstellungfinden in der Kunsthalle Mainz noch mehrere interessante Veranstaltungen statt.Am Mittwoch, den 31/05 laden wir unter dem Titel „Perspektiven" zu einem Abend zum Gemeinsamen Philosophieren ein.Gemeinsam stellen wir uns der Frage: "Wie ist es ein anderes Lebewesen zu sein?". Ihre Wahrnehmungen, Ideen und Perspektiven zu den Themen der Ausstellung können an diesem Abend ausgetauscht und entwickelt werden. Wir freuen uns auf das, was Sie teilen möchten.Die Kosten sind im Eintritt enthalten.Wenn Museen, Galerien und Kulturinstitutionen ihre Türen zu ungewöhnlicher Zeit öffnen und die gelbe Eule wieder fliegt - dann ist in Mainz Museumsnacht! Am Samstag, 03/06 kehrt das beliebte Kulturereignis nach sechs Jahren endlich wieder in die Landeshauptstadt zurück - und die Kunsthalle Mainz ist mit dabei.17–19 Uhr Kinderprogramm:Mitmach-Aktion für Klein und Groß:Inspiriert von den verborgenen Botschaften, die man auf den Bildern von Metahaven entdecken kann, drucken wir gemeinsam eure geheimen Nachrichten mit Stempeln, Schablonen und viel Farbe auf ein Poster.Audioguide für Familien:Lasst euch von den Schülerinnen und Schülern der Kanonikus-Kir-Real- und Fachoberschule durch die Ausstellung begleiten. Hier könnt ihr euch die Fragen, Töne und die Gedanken der Schülerinnen und Schüler anhören und mit ihnen in eine neue Welt eintauchen.Museums-Bingo:Das Museums-Bingo ist genau das Richtige für alle kleinen Nachteulen mit besonders großer Entdeckerfreude! Um mitzuspielen, könnt ihr euch in der Kunsthalle Mainz sowie in weiteren teilnehmenden Museen eine Stempelkarte geben lassen. Dann müsst ihr ein Rätsel oder eine Aufgabe lösen. Kleiner Tipp: Am besten schaut ihr euch in dem jeweiligen Museum vorher gut um. Habt ihr alles gelöst, bekommt ihr einen Stempel auf eure Karte. Dann könnt ihr ins nächste Museum ziehen, dort weiterrätseln und euch noch mehr Stempel verdienen.Wenn ihr mindestens drei Stempel habt: Bingo! Es wartet eine kleine Überraschung auf euch!19-22 Uhr Programm:19-22 Uhr: Ein Blick hinter die Kulissen der Kunsthalle – Sie Fragen, wir Antworten!Stündlich ein Gespräch zu einer Arbeit aus der Ausstellung:19 Uhr: Kurzrundgang zu Werken von Metahaven20 Uhr: Kurzrundgang zu Werken von Jenna Sutela21 Uhr: Kurzrundgang zu Werken von Zheng Mahler22 Uhr: Kurzrundgang zu Werken von Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė19–22 Uhr: Virtual Reality-Meditation: »What is it like to be a (virtual) bat?« von Zheng MahlerBuchbare Zeitfenster: 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00Wir bitten um Anmeldung per Mail an mail@kunsthalle-mainz.de mit dem gewünschten Zeitfenster. Bei freien Zeitslots ist auch eine spontane Teilnahme möglich.Kosten:10 Euro, ermäßigt 5 EuroFür Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist der Eintritt freiDas Eintrittsbändchen zur Mainzer Museumsnacht ist gleichzeitig Fahrkarte für die drei eigens eingerichteten „Museumslinien“, die die teilnehmenden Einrichtungen von 17 bis 1 Uhr im 30-Minuten-Takt miteinander verbinden.Die Eintrittsbändchen können in allen beteiligten Häusern und im Mainz Store am Markt erworben werden.Ausführliche Informationen sowie die Programmhefte der Mainzer Museumsnacht sind auf der Website der Landeshauptstadt Mainz zu finden: Mainzer Museumsnacht Am Sonntag, den 04/06 findet um 14 Uhr der letzte öffentliche Rundgang durch die Ausstellungstatt.Die Kosten sind im Eintritt enthalten.17/03 – 04/06/23Dorota Gawęda & Eglė KulbokaitėMetahavenJenna SutelaZheng MahlerDie Ausstellung wird mit freundlicher Unterstützung der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und des Königreichs der Niederlande realisiert.Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt Mainz