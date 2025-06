Letzte Aktivierung von »Detergancy (Antibacterial Groundreading)« in der Kunsthalle Mainz

Wir laden herzlich zur letzten Aktivierung des Orakels im Rahmen der Ausstellung What is the dream that makes you dream? ein. In Sarah Ancelle Schönfelds Installation Detergancy (Antibacterial Groundreading) werden Reinigungsmittel mittels Pumpen durch Schläuche befördert und lassen auf dem Boden farbige Bilder entstehen. Die Besuchenden können per Handy persönliche Fragen stellen, die sie etwa an die Zukunft haben, woraufhin die Künstlerin die Pumpen per App aus der Ferne ansteuert und so die Flüssigkeiten kontrolliert. Die entstehenden Bilder werden im nächsten Schritt von einer psychologischen Fachkraft gelesen und gedeutet. Bei der Interpretation spielen alle wahrnehmbaren Indizien des entstandenen Bildes eine Rolle, beispielsweise die Art und Weise, wie die Flüssigkeiten aufeinandertreffen, ineinanderfließen oder sich abstoßen. Wir laden Sie und euch ein letztes mal ein, teilzunehmen und durch die Arbeit unter Anleitung Visionen für die Zukunft zu imaginieren.



So 15/06

13–16 Uhr



Kosten: im Eintritt enthalten



What is the dream that makes you dream?

Marc Bauer

Dineo Seshee Raisibe Bopape

Rivane Neuenschwander

Sunna Nousuniemi

Radical Imaginaries Studio

Tabita Rezaire

Sarah Ancelle Schönfeld



07/03—15/06/25



Die Ausstellung wird gefördert von:



Kultursommer Rheinland-Pfalz

Ernst und Olga Gubler-Hablützel Stiftung

Erna und Curt Burgauer Stiftung

Pro Helvetia

Volksbank Darmstadt Mainz

