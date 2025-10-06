Kontakt
Kunsthalle Mainz Am Zollhafen 3-5 55118 Mainz
Ansprechpartner:in Kunsthalle Mainz +49 6131 126936
Kuratorinnenrundgang und Rundgang Mainz – Postkolonial

Kuratorinnenrundgang mit Stefanie Böttcher (Direktorin Kunsthalle Mainz)

Am Mittwoch, den 08/10 um 18 Uhr bietet der Kuratorinnenrundgang mit Stefanie Böttcher die Möglichkeit, Einblicke in das Ausstellungskonzept und die gezeigten Arbeiten von Sprich, alte Haube, wo fehlt's? zu bekommen.

Mi 08/10
18 Uhr  

Die Kosten sind im Eintritt enthalten.

Rundgang Mainz  Postkolonial: Rundgang für und durch die Mainzer Neustadt

Die Rundgänge Mainz – Postkolonial wollen den Menschen in Mainz einen neuen, anderen Zugang zu (ihrer) Stadt ermöglichen. Ziel ist es zu zeigen, dass Mainz in den Kolonialismus verwickelt war, seine Spuren sichtbar zu machen und für deren Fortwirken zu sensibilisieren.

Der Begriff „postkolonial“ verweist darauf, dass Kolonialismus nicht lediglich eine vergangene Epoche der Eroberung ist.

Es handelt sich um ein System von Macht, Unterdrückung und Ausbeutung, dessen Strukturen Einfluss auf unser gegenwärtiges Leben ausüben. In der Mainzer Neustadt gibt es von Straßen- und Ortsnamen wie dem Sömmerringplatz und dem Adenauer-Ufer bis zum Mainzer Zollhafen zahlreiche Beispiele, die wir gemeinsam kritisch erkunden wollen.

So 12/10
15.30 Uhr

Die Teilnahme am Rundgang ist kostenlos.
Treffpunkt: Kunsthalle Mainz

Wir bitten um Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de

Sprich, alte Haube, wo fehlt’s?
Benera + Estefán
Sarah Burger
Binta Diaw
Richard Mosse
Reto Pulfer
Julian Rosefeldt
New Mineral Collective (Emilija Škarnulytė & Tanya Busse)

25/09/25–11/01/26

