Kuratorinnenrundgang und Rundgang Mainz – Postkolonial
Kuratorinnenrundgang mit Stefanie Böttcher (Direktorin Kunsthalle Mainz)
Am Mittwoch, den 08/10 um 18 Uhr bietet der Kuratorinnenrundgang mit Stefanie Böttcher die Möglichkeit, Einblicke in das Ausstellungskonzept und die gezeigten Arbeiten von Sprich, alte Haube, wo fehlt's? zu bekommen.
Mi 08/10
18 Uhr
Die Kosten sind im Eintritt enthalten.
Rundgang Mainz – Postkolonial: Rundgang für und durch die Mainzer Neustadt
Die Rundgänge Mainz – Postkolonial wollen den Menschen in Mainz einen neuen, anderen Zugang zu (ihrer) Stadt ermöglichen. Ziel ist es zu zeigen, dass Mainz in den Kolonialismus verwickelt war, seine Spuren sichtbar zu machen und für deren Fortwirken zu sensibilisieren.
Der Begriff „postkolonial“ verweist darauf, dass Kolonialismus nicht lediglich eine vergangene Epoche der Eroberung ist.
Es handelt sich um ein System von Macht, Unterdrückung und Ausbeutung, dessen Strukturen Einfluss auf unser gegenwärtiges Leben ausüben. In der Mainzer Neustadt gibt es von Straßen- und Ortsnamen wie dem Sömmerringplatz und dem Adenauer-Ufer bis zum Mainzer Zollhafen zahlreiche Beispiele, die wir gemeinsam kritisch erkunden wollen.
So 12/10
15.30 Uhr
Die Teilnahme am Rundgang ist kostenlos.
Treffpunkt: Kunsthalle Mainz
Wir bitten um Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de
Sprich, alte Haube, wo fehlt’s?
Benera + Estefán
Sarah Burger
Binta Diaw
Richard Mosse
Reto Pulfer
Julian Rosefeldt
New Mineral Collective (Emilija Škarnulytė & Tanya Busse)
25/09/25–11/01/26
Die Ausstellung wird gefördert von:
Ministerium für Frauen, Familien, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz
Pro Helvetia
Karrié Bauunternehmung
Die Kunsthalle Mainz wird getragen
von der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.
Die Kunsthalle Mainz wird
unterstützt durch:
Mainzer Stadtwerke AG
Mainzer Fernwärme GmbH
Mainzer Verkehrsgesellschaft
Landeshauptstadt Mainz
Freistunden wird ermöglicht durch:
Rheinhessen Sparkasse
Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:
Rotary Mainz-Aurea Moguntia