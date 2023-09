Kuratorinnenrundgang mit Yasmin Afschar

Am Mittwoch, den 20/09 findet um 18 Uhr ein Kuratorinnenrundgang mit Interimsdirektorin Yasmin Afschar durch die aktuelle Ausstellung Olga Fröbe-Kapteyn — Tiefes Wissen statt. Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



Das Leben von Olga Fröbe-Kapteyn als Frau, Forscherin, Mystikerin und Künstlerin ist faszinierend. In den kulturell und politisch widrigen Jahren vor dem zweiten Weltkrieg setzte sie sich mit Theosophie und ostasiatischer Philosophie auseinander, legte ein riesiges Bildarchiv an und förderte den Austausch zwischen verschiedenen Disziplinen, viele Jahrzehnte bevor überall von Transdisziplinarität die Rede ist. Ihr bildnerisches Werk, die geometrisch-kraftvollen Meditationstafeln und die später auf Papier entstandenen sogenannten Visionen, die auf ihrem Austausch mit dem Psychologen Carl Gustav Jung beruhen, sind Teil ihrer umfassenden Praxis.



Olga Fröbe-Kapteyn — Tiefes Wissen ist noch bis zum 01/10 in der Kunsthalle Mainz zu sehen.