Kuratorinnen Rundgang mit Marlène Harles
Der Rundgang lädt dazu ein, die Ausstellung aus einer kuratoischen Perspektive kennenzulernen und zentrale Fragen, Themen und Werke gemeinsam zu entdecken.
Mi 23/09
18–19 Uhr Kuratorinnenrundgang mit Marlène Harles
Kosten: im Eintritt enthalten.
Lola GonzàlezJuliette GreenAsta GrötingEva KoťátkováHanne LippardTuomo ManninenRoxane MbangaNepal Picture LibraryRaphaela Simon
Freund*innenschaft
21/08/26–10/01/27
Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:Ministerium für Kommunen, Wohnen, Bauen und Kultur
Die Kunsthalle Mainz wird getragenvon der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.
Die Kunsthalle Mainz wirdunterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer VerkehrsgesellschaftLandeshauptstadt Mainz
Freistunden wird ermöglicht durch:Rheinhessen Sparkasse
Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:Rotary Mainz-Aurea Moguntia
Silent Lab wird ermöglicht durch:
KMW Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG