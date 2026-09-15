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Ansprechpartner:in Frau Anna Marquis +49 6131 126936
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Kuratorinnen Rundgang mit Marlène Harles

(lifePR) (Mainz, )
Was macht Freund*innenschaft aus? Wie entstehen Verbindungen zwischen Menschen und wie verändern sie sich im Laufe der Zeit? Im Kuratorinnenrundgang führt Marlène Harles durch die aktuelle Ausstellung Freund*innenschaft in der Kunsthalle Mainz und gibt Einblicke in die verschiedenen künstlerischen Positionen. Die gezeigten Arbeiten beschäftigen sich mit Formen von Verbundenheit, Unterstützung und Gemeinschaft und eröffnen vielfältige Zugänge zu zwischenmenschlichen Beziehungen. Zwischen Nähe und Distanz, Fürsorge und Solidarität machen sie unterschiedliche Vorstellungen von Freund*innenschaft sichtbar.

Der Rundgang lädt dazu ein, die Ausstellung aus einer kuratoischen Perspektive kennenzulernen und zentrale Fragen, Themen und Werke gemeinsam zu entdecken.

Mi 23/09
18–19 Uhr Kuratorinnenrundgang mit Marlène Harles

Kosten: im Eintritt enthalten.

Lola GonzàlezJuliette GreenAsta GrötingEva KoťátkováHanne LippardTuomo ManninenRoxane MbangaNepal Picture LibraryRaphaela Simon
Freund*innenschaft
21/08/26–10/01/27

Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:Ministerium für Kommunen, Wohnen, Bauen und Kultur

Die Kunsthalle Mainz wird getragenvon der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.

Die Kunsthalle Mainz wirdunterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer VerkehrsgesellschaftLandeshauptstadt Mainz

Freistunden wird ermöglicht durch:Rheinhessen Sparkasse

Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:Rotary Mainz-Aurea Moguntia

Silent Lab wird ermöglicht durch:
KMW Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG

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