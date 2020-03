Kunsthalle Mainz bis 19/04 geschlossen

Auch wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass möglichst wenige Menschen von einer Infektion durch COVID-19 betroffen werden und dessen Ausbreitung verlangsamen.Daher müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass die Kunsthalle Mainz vorerst bis einschließlich Sonntag, 19/04 geschlossen bleibt. Unser gesamtes Programm inklusive der Kinder- und Jugendkunstschule entfällt.Über die weiteren Entwicklungen informieren wir Sie so bald wie möglich.Wir freuen uns Sie während der Schließung vermehrt im virtuellen Raum begrüßen zu dürfen. Gerne halten wir Sie auf unserer Website, über unseren Newsletter, Instagram und Facebook über unser Programm und unsere Inhalte auf dem Laufenden. Bei Rückfragen melden Sie sich gerne telefonisch unter 06131 126936 oder schreiben Sie uns an mail@kunsthalle-mainz.de.Wir freuen uns darauf, Sie bald wieder persönlich bei uns begrüßen zu dürfen und in der Zwischenzeit: Achten Sie auf sich und Ihre Mitmenschen!Uriel Orlow – Conversing with Leaves29/11/19—19/04/20Unterstützt durch / supported byund / and Pro Helvetia