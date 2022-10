Künstleringespräch mit Katja von Puttkamer

Am Mittwoch, den 26/10 lädt die Kunsthalle Mainz um 19 Uhr zu einem Künstleringespräch mit Katja von Puttkamer und Stefanie Böttcher (Direktorin Kunsthalle Mainz) ein.



Die Kunsthalle Mainz bildet neben dem Landesmuseum Mainz und dem öffentlichen Raum den dritten Austragungsort der Landeskunstschau FLUX4ART in der Landeshauptstadt. In den Turmebenen sind die künstlerischen Positionen von Katja von Puttkamer, Judith Röder, Ivana Matić, Dorthe Goeden und Jáchym Fleig zu sehen.



Die Wandmalereien von Katja von Puttkamer erstrecken sich über das gesamte Treppenhaus des Turmes und münden in einem Raster aus Ein- und Ausblicken. Sie greifen den architektonischen Rhythmus der benachbarten Wohngebäude auf und beleuchten so die urbanen Konstellationen und Sozialgefüge sowie die daraus resultierenden Veränderungen der Nachkriegsmoderne in Mainz.



Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



Hana Miletić

Pieces

21/10 – 05/02/23



Die Ausstellung wird durch Kultursommer Rheinland-Pfalz und KIOSK Vlaanderen gefördert.



FLUX4ART

21/10 – 05/02/2023

Jáchym Fleig

Dorthe Goeden

Ivana Matić

Katja von Puttkamer

Judith Röder



Die Ausstellung wird vom BBK Rheinland-Pfalz getragen und durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration und die Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz gefördert.



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Mainz