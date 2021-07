Kreativangebot in den Sommerferien

Auch in den Sommerferien bietet die Kinder- und Jugendkunstschule der Kunsthalle Mainz wieder ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche an. Es gibt noch einige wenige Restplätze für die Kurse, die sich an Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren richten.Thematisch orientieren sich die Workshops der Kunstvermittlung an unserer kommenden Gruppenausstellungmit Arbeiten von fünf internationalen Gegenwartskünstler*innen. Sie lädt dazu ein, die Wahrnehmung auf das eigene Sein zu richten und Kunst auch abseits des White Cubes im Mainzer Taubertsbergbad zu erleben. Im Rahmen der Kollaboration zwischen dem Mainzer Taubertsbergbad und der Kunsthalle Mainz finden einige der Angebote vor Ort im Mainzer Taubertsbergbad statt.Bitte melden sie sich unter mail@kunsthalle-mainz.de oder T +49 (0) 6131 126939 an.eintägiger Ferienworkshop6–10 JahreWie bewegen wir uns im Wasser und wie bewegen wir uns an Land? Wir beobachten genau und bauen daraus zusammen Bewegungsspiele und kleine Choreografien rund ums Schwimmbad.Di 27/079–15 UhrOrt: Mainzer TaubertsbergbadKosten:Teilnahme kostenloszweitägiger Ferienworkshopab 8 JahreSchwimmhilfen, Wasserbälle, Flossen und anderes Material aus dem Schwimmbad wachsen zu verrückten Skulpturen und Kostümen. Wir bauen uns neue Welten und inszenieren unsere bunten Freibad-Kreationen am letzten Tag im Stadtraum.Do 29/07Fr 30/079–15 UhrOrt: Mainzer TaubertsbergbadKosten:Teilnahme kostenlosdreitägiger Ferienworkshop10–14 JahreIm Schwimmbad spielt Körperwahrnehmung von außen und innen eine große Rolle. Wir erobern uns die eigenen Körper zurück und nehmen Abdrücke aus Gips und anderen Materialien. So entstehen Negativ- und Positiv-Formen und zum Abschluss eine gemeinsame Skulptur.Mo 16/08Di 17/08Mi 18/0810–13 UhrOrt: Kunsthalle MainzKosten: 25 Eurozweitägiger Ferienworkshopab 13 JahreImmer und jederzeit Insta-ready – in der aktuellen Ausstellung dreht sich viel um das optimale Selbst. Wir drehen alles auf den Kopf und begeben uns mit Handy, Tablets und Kameras auf eine Reise durch die digitale Netzkunstwelt.Do 19/08Fr 20/0810–13 UhrOrt: Kunsthalle MainzKosten: 18 Euroviertägige Workshopwocheab 8 JahreDie Welt braucht neue Superheld*innen! Wir setzen unsere Superkräfte frei und entwerfen unsere eigenen verrückten Kostüme und Accessoires aus bunten Stoffen, Goldfolien, Mülltüten und allem was wir in die Finger kriegen. Zum krönenden Abschluss organisieren wir unser eigenes Superheld*innenfest. Zusammen sind wir stark!Di 24/08 bisFr 27/0810–16 UhrOrt: Kunsthalle MainzKosten: Teilnahme kostenlosAlle Ferienworkshops finden nach Möglichkeit draußen statt. Wir richten uns nach der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz.Weitere Informationen zu den Workshops unter www.kunsthallemainz.de/... Das Programm der Kinder- und Jugendkunstschule der Kunsthalle Mainz wird durch das Landesprogramm zur Förderung von Jugendkunstschulen Rheinland-Pfalz und durch das Programmder Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) e.V. gefördert.05/07—22/08/21Benedikte BjerreHannah BlackSamantha BohatschJohannes BüttnerPilvi Takalaunterstützt durch / supported byKultursommer Rheinland-PfalzMainzer TaubertsbergbadWallstraße 955122 MainzT +49 (0) 6131129100mainzer-taubertsbergbad.detäglich 9–14 und 15–20 Uhr