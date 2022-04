Kindergeburtstag in der Kunsthalle Mainz

Ihr Kind liebt es kreativ zu sein, zu malen, basteln, bauen, fotografieren und filmen? Jeden Tag entstehen neue Kunstwerke und weder Papier noch Pinsel sind vor Ihrem Kind sicher? Wie wäre es mit einem Kindergeburtstag in der Kunsthalle Mainz!



Unser Werkraum bietet viel Freiraum für Kreativität. Von Bleistift, Pinsel und Tusche, Stoff und Papier in allen Farben und Formaten, bis hin zu iPads, Kameras und Stativen – wir arbeiten mit ganz unterschiedlichen Materialien. Hier kann so gut wie jede Idee in die Tat umgesetzt werden.



Für Ihren Kindergeburtstag haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen praktischen Angeboten für einen 2- bis 3-stündigen Workshop. Die Kinder können beispielsweise in der Ausstellung auf Schatzsuche gehen oder per Lichtmalerei eigene Kunstwerke erschaffen.



Verpflegung kann nach Absprache mitgebacht werden. Es ist auch möglich einen Tisch im Café 7Grad zu buchen.



Alter: ab 4 Jahren



Anzahl: bis zu 12 Kinder

(zusätzliche Kinder/Personen können auf Anfrage gegen einen Aufpreis von jeweils 5€ dazu gebucht werden)



Kosten:

2 Stunden, 130€

3 Stunden, 150€



Melden Sie sich per E-Mail oder telefonisch bei uns, wir gehen gerne auf Ihre Wünsche ein.



Schatzsuche - Geburtstag für 4 bis 8 Jährige



In der Kunsthalle Mainz gibt es einen Schatz!

Zwischen den Kunstwerken getarnt versteckt sich hier ein echter Pirat*innenschatz. Den Gefahren trotzend müssen die Schatzsuchenden einen verborgenen Pfad beschreiten. Achtung! Nur im Team gelingt es, den begehrten Schatz zu heben.



Lichtmalerei - Geburtstag für 7 bis 13 Jährige



Im abgedunkelten Werkraum der Kunsthalle könnt ihr mit verschiedenfarbigen LED-Lichtern in die Luft malen. Durch eine Langzeitbelichtung mit einer professionellen Kamera wird eure Lichtmalerei festgehalten. Die Fotos werden im Anschluss an den Workshop ausgedruckt und alle Geburtstagsgäste haben so ihr eigenes kleines Kunstwerk als Erinnerung an den gemeinsamen Tag.