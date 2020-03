Pressemitteilung BoxID: 788753 (Kunsthalle Mainz)

KINDER- UND JUGENDKUNSTSCHULE in der Kunsthalle Mainz

Osterferien 2020





Farbe machen

Ab 6 Jahren



Blumen, Beeren, Spinat, Rote Bete: Aus diesen Naturprodukten kann man richtige Farben herstellen. Am ersten Tag des Workshops wird in der Farbenküche experimentiert und am zweiten Tag werden Bilder mit den selbst gemachten Farben gemalt.



Di 14/04

Mi 15/04

10.15–13.15 Uhr



Insektenhotels bauen

Ab 6 Jahren



Mit einfachen Materialien wird ein Häuschen für Insekten gebaut und mit frisch gesammelten Naturmaterialien gefüllt.



Do 16/04

Fr 17/04

10.15–13.15 Uhr



Kosten:

2 Tage: 18 Euro

(Die Workshops sind nur zweitägig buchbar.)



Anmeldung bis zum 25/03 unter mail@kunsthalle-mainz.de



Alle Workshops des aktuellen Programms sind für Kitas und Hortgruppen zu ermäßigten Preisen während der Ferien ebenfalls buchbar.

