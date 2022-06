Heute FREItag

Im Rahmen der aktuellen Ausstellung Homosphäre laden die Kunsthalle Mainz und die Rheinhessen Sparkasse am Sonntag, den 19. Juni zu einem Heute FREItag ein.



Von 14 bis 18 Uhr haben alle Besucher*innen freien Eintritt in die Ausstellung und können am kostenlosen Programm für Familien mit Kindern teilnehmen.



14 Uhr Familienrundgang und Mitmach-Aktion für Klein und Groß

15 Uhr Rundgang

16 Uhr Familienrundgang und Mitmach-Aktion für Klein und Groß

17 Uhr Rundgang



Homosphäre

10/06/22 – 25/09/22



James Bridle

Julian Charrière

Don’t Follow the Wind

Forensic Architecture

Hemauer/Keller

Almut Linde

Cristina Lucas

Rabih Mroué

Carsten Nicolai

Walid Raad

Oliver Ressler

Tomás Saraceno

Susan Schuppli

Tétshim & Frank Mukunday



Die Ausstellung wird durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration gefördert.

Dank an Karrié Bauunternehmung.



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Mainz