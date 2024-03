Heute FREItag - Kostenloser Sonntag mit Mitmach-Aktionen und Familienrundgängen für Klein und Groß

Am Sonntag, den 17/03 ist der Eintritt in die Kunsthalle Mainz von 13–18 Uhr frei. Kommen Sie vorbei, werfen Sie einen Blick in die neu eröffneten Ausstellungen melanie bonajo — Schule der Liebenden und Philipp Gufler — Dis/Identification und nehmen Sie an unserem kostenlosen Programm teil:



14 Uhr Familienrundgang und Mitmach-Aktion für Klein und Groß

15 Uhr Rundgang

16 Uhr Familienrundgang und Mitmach-Aktion für Klein und Groß



Mit Schule der Liebenden widmen sich melanie bonajo und das inklusive Theater HORA dem Thema der Intimität in all seinen Facetten. Eine humorvolle, einfühlsame, ermutigende, genre- und genderübergreifende Erfahrung, die Menschen mit und ohne Behinderungen anspricht.



Im Zentrum von Philipp Guflers künstlerischer Arbeit stehen Bilder und Geschichte(n) queeren Lebens – heute und in der Vergangenheit. Historische Persönlichkeiten, Entwicklungen und Einschnitte aus unterschiedlichen Zeitspannen treten in einen Dialog und erzählen eine intersektionale queere Geschichte, wie sie meist noch nicht niedergeschrieben wurde.



Heute FREITag wird von der Rheinhessen Sparkasse unterstützt.



Bildnachweis: Installationsansicht Kunsthalle Mainz melanie bonajo: Schule der Liebenden: melanie bonajo, Schule der Liebenden, 2023, HD Video (38:46 min), in Zusammenarbeit mit Theater HORA Zürich. Szenografie in Zusammenarbeit mit Théo Demans. Mit freundlicher Genehmigung von melanie bonajo und AKINCI. Foto: Norbert Miguletz.



melanie bonajo – Schule der Liebenden



Philipp Gufler – Dis/Identification



08/03/24 – 16/06/24



Die Ausstellung melanie bonajo: Schule der Liebenden wird gefördert durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz und dem Königreich Niederlande.



Die Ausstellung und der Katalog Philipp Gufler: Dis/Identification werden gefördert durch den Mondriaan Fonds sowie der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung.



