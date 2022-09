Herbstprogramm der Kinder- und Jugendkunstschule der Kunsthalle Mainz

Die Kunsthalle Mainz bietet auch im Herbst ein buntes Programm für Kinder und Jugendliche an:Offene Werkstattvon 6–12 JahrenJeden Donnerstag lädt die Offene Werkstatt mit unterschiedlichen Materialien zum Bauen, Malen und Zeichnen zum Mitmachen ein. An Feiertagen und in den Ferien bleibt die Offene Werkstatt geschlossen.wöchentlich, donnerstags16.30–18 UhrKosten: 4 EuroAnmeldung bis zum vorhergehenden Montag über mail@kunsthalle-mainz.de *während der Ferien, den Feiertagen und beweglichen Ferientagen bleibt die Offene Werkstatt geschlossen.Raum für kreative Experimente4–6 JahreAlle 14 Tage passen wir den Werkraum ganz den Bedürfnissen unserer jüngsten Besucher*innen an. Verschiedene Materialien zum kreativen Experimentieren werden vorgestellt und gemeinsam ausprobiert.Fr 21/10, 04/11,18/11, 02/12, 16/12, 06/01, 20/01, 03/0216–17.30 UhrKosten: 4 EuroAnmeldung bis zum vorhergehenden Montag unter mail@kunsthalle-mainz.de ZeichenatelierKurs ab 11 JahrenMit verschiedenen Zeichenmitteln lernt ihr das lineare Zeichnen.Di 01/11, 08/11, 15/11, 22/11, 29/1116-18 UhrKosten:5 Termine, 35 EuroAnmeldung bis zum 24/10 unter mail@kunsthalle-mainz.de Samstagsatelier: Knoten, Knüpfen, FilzenKurs ab 6 JahrenWir haben viele Stoffe, Bänder, Wolle und Fäden für euch vorbereitet mit denen wir knoten, knüpfen, filzen und weben.Di 05/11, 12/11, 19/11, 03/12, 12/1211-13 UhrKosten:5 Termine, 35 EuroAnmeldung bis 24/10 unter mail@kunsthalle-mainz.de Bilder filzenzweitägiger Workshop6-10 JahreMit Seife, Wasser und Wolle lassen wir kleine Kunstwerke entstehen.Di 25/10Mi 26/1010-13 UhrKosten:2 Tage, 18 EuroAnmeldung bis 13/10 unter mail@kunsthalle-mainz.de Care and Repair – Upcycling Stoffzweitägiger Workshop8-12 JahreAus alt mach neu. Wir haben jede Menge Stoff für euch gesammelt. Mit Schere, Farben und Tacker könnt ihr sie in etwas neues verwandeln. Eure Lieblingshose hat ein Loch? Oder die Naht eures Kuscheltigers ist aufgerissen? Dann bringt es mit, wir zeigen euch wie man Dinge reparieren kann.Do 27/10Fr 28/1010-13 UhrKosten:2 Tage, 18 EuroAnmeldung bis 13/10 unter mail@kunsthalle-mainz.de 10/06/22 – 25/09/22James BridleJulian CharrièreDon’t Follow the WindForensic ArchitectureHemauer/KellerAlmut LindeCristina LucasRabih MrouéCarsten NicolaiWalid RaadOliver ResslerTomás SaracenoSusan SchuppliTétshim & Frank MukundayDie Ausstellung wird durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration gefördert.Dank an Karrié Bauunternehmung.Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt Mainz