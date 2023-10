Herbstprogramm der HURRA! Kinder- und Jugendkunstschule

Auch in den kommenden Wochen bietet die Kunstvermittlung der Kunsthalle Mainz ein ausführliches Programm für Kinder- und Jugendliche an.Hier wird gemalt, gezeichnet, fotografiert, gefilmt und gebaut. Alle, die Lust haben etwas Neues zu erkunden, sind hier richtig.Offene Werkstatt6–12 Jahre,Jeden Donnerstag lädt die Offene Werkstatt mit unterschiedlichen Materialien zum Bauen, Malen und Zeichnen zum Mitmachen ein. An Feiertagen und in den Ferien bleibt die Offene Werkstatt geschlossen.wöchentlich, donnerstags16.30–18 UhrDie Teilnahme ist kostenlos, wir bitten um eine verbindliche Anmeldung bis zum vorhergehenden Montag unter mail@kunsthalle-mainz.de Raum für kreative Experimente4–6 Jahre,Auch Kindergartenkinder brauchen Freiraum zum kreativen Experimentieren. Um diesen zu ermöglichen, passen wir alle vierzehn Tage den Werkraum ganz den Bedürfnissen von jüngeren Kindern an. Verschiedene Materialien zum künstlerischen Arbeiten werden hier vorgestellt und gemeinsam ausprobiert.Fr 13/10, 03/11, 17/11, 01/12, 15/12,12/01, 26/01, 09/0216–17.30 UhrKosten:10 Euro pro TerminVerbindliche Anmeldung bis zum vorhergehenden Montag unter mail@kunsthalle-mainz.de Herbstferien-WorkshopsComic-Workshopab 6 JahrenDu bist ein totaler Comic-Fan? Du zeichnest gerne oder würdest es gerne lernen? In diesem zweitägigen Workshop zeigen wir euch jede Menge Tricks. Durchpausen, collagieren, fotografieren...alles ist erlaubt.Mo 16/10Di 17/1009–16 UhrKosten:kostenlosAnmeldung bis 11/10 unter mail@kunsthalle-mainz.de Zeichnen–Workshop für Jugendlicheab 11 JahrenWenn du gerne zeichnest und dafür Mitstreiter*innen suchst bist du bei uns genau richtig. Wir stellen dir verschiedene Werkzeuge und Techniken zum Zeichnen vor.Fr 27/1015–18 UhrKosten:kostenlosAnmeldung bis 23/10 unter mail@kunsthalle-mainz.de 27/10 – 11/11/24Sammy BalojiNilla BangunaJackson Bukasa & Dan Kayeye & Justice KasongoSybil Coovi HandemagnonFundi Mwamba Gustave & Antje Van WichelenFranck MokaHadassa NgambaIsaac Sahani DatoGeorges SengaJulia TröscherPartner*innenPicha, LubumbashiFramer Framed, AmsterdamReconnecting "Objects" (Technische Universität Berlin)Die Ausstellung in der Kunsthalle Mainz wird gefördert durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz, Wallonie-BruxelIes International (WIB), kiosk Vlaanderen, das Bureaux des Arts Plastiques des Institut français und die Niederländische Botschaft.Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt Mainz