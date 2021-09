Herbst und Winter Programm der Jugendkunstschule der Kunsthalle Mainz

Die Kunsthalle Mainz bietet auch in diesem Jahr wieder ein vielseitiges Angebot an Ferienworkshops, Wochenendworkshops und Kursen für Kinder und Jugendliche im Herbst und im Winter an.Buchbar sind die Workshops unter mail@kunsthalle-mainz.de Alle Informationen und Termine zu den Workshops unter: https://kunsthalle-mainz.de/de/programme/jks WORKSHOPSFoto Foto!Zweitägiger Ferienworkshop10–14 JahreUrbane Landschaften, Bewegung, Porträts – was fotografierst du gerne? In diesem Kurs stehen eure Wünsche und Interessen im Mittelpunkt. Ihr bekommt ein fundiertes Grundlagenwissen in Kameratechnik und Bildgestaltung, damit eure Ideen zu Bildern werden.Di 12/10Mi 13/1010.15–13.15 UhrKosten: 18 EuroBewegungen bauenZweitägiger FerienworkshopAb 9 JahrenJacke anziehen, Leute grüßen, sitzen, stehen, laufen — unser Alltag steckt voller kleiner einstudierter Bewegungen. Ausgerüstet mit Tablets und TikTok begeben wir uns in der Ausstellung und im Stadtraum auf die Suche, bauen eigene Bewegungsobjekte und performen kleine lustige Choreografien.Do 21/10Fr 22/1010.15–13.15 UhrKosten: 18 EuroAnmeldung für die Ferien-Workshops bis zum 04/10 unter mail@kunsthalle-mainz.de oderT +49 (0) 6131 126939Stoffe gestaltenWochenendworkshopMit bunten Stoffen und Kleidungsstücken, Schablonen und ganz viel Farbe basteln wir einen Samstag lang, wie es uns gefällt. Ob am Ende eine Stoffskulptur entsteht oder sogar das erste Weihnachtsgeschenk?Sa 20/1110.00–13.00 Uhr ab 6 Jahren14.00- 17.00 Uhr ab 10 JahrenKosten: 10 EuroAnmeldung bis 12/11 unter mail@kunsthalle-mainz.de oder T +49 (0) 6131 126939Weitere Informationen zu den Workshops unterKURSPROGRAMMOffene Werkstatt6–12 JahreJeden Donnerstag lädt die Offene Werkstatt mit unterschiedlichen Materialien zum Bauen, Malen und Zeichnen zum Mitmachen ein. An Feiertagen und in den Ferien bleibt die Offene Werkstatt geschlossen.Donnerstags16.30–18 UhrKosten:Eintritt freiAnmeldung bis zum vorhergehenden Montag unter mail@kunsthalle-mainz.de oder T +49 (0) 6131 126939Zeichenatelierab 11 JahrenDas Zeichenatelier richtet sich an alle Jugendlichen ab 11 Jahren, die sich für Kunst interessieren und neue Erfahrungen sammeln wollen. Zusammen mit einem*r Künstler*in lernt ihr auf praktische Weise unterschiedliche Materialien und Techniken aus dem Bereich Malerei, Zeichnung und deren Mischformen kennen.Fr 05/11, 12/11, 19/11, 03/12, 10/1216–18 UhrKosten:35 Euro KursgebührAnmeldung bis 25/10 unter mail@kunsthalle-mainz.de oder T +49 (0) 6131 126939Samstagsatelier6–12 JahreWer malt gerne? Im Samstagsatelier können Kinder von 6 bis 12 Jahren mit unterschiedlichen Farben und Materialien frei experimentieren, Geschichten, Linien, Muster und Schriften erfinden.Sa 06/11, 13/11, 27/11, 04/12, 11/1211–13 UhrKosten:35 Euro KursgebührAnmeldung bis 25/10 unter mail@kunsthalle-mainz.de oder T +49 (0) 6131 126939