HURRA! Jugendkunstschule der Kunsthalle Mainz
Samstagsatelier (Aug./Sept.)
6 -12 Jahre
Sa 22/08, 05/09, 12/09, 19/09, 26/0911–13 Uhr
Kosten: 5 Termine, 50 Euro
HURRA! Atelier-Zeit
6 -12 Jahre
August/September
Mi 26/08, 02/09, 09/09, 16/09, 23/0916.15–17.45 Uhr
Oktober/November
Mi 21/10, 28/10, 04/11, 11/11, 18/1116.15–17.45 Uhr
Kosten: 5 Termine, 50 Euro
Raum für kreative Experimente
6 -12 Jahre
Fr 28/08, 11/09, 25/0916–17.30 Uhr
Kosten: 35 Euro / 3 Termine
Fr 23/10, 06/11, 20/11, 11/1216–17.30 Uhr
Kosten: 45 Euro / 4 Termine
Verbindliche Anmeldung überShop – HURRA!JKS Kunsthalle Mainz Buchungen/Shop
Offene Werkstatt
8-12 Jahre
Wöchntlich
Erster Termin nach den Sommerferien:
Fr 13/0816.30–18 Uhr
Kosten: kostenfrei
Verbindliche Anmeldung über Shop – HURRA!JKS Kunsthalle Mainz Buchungen/Shop
Mit / Über / Von / Auf der Suche nach: Freund*innenschaft
Keramikkurs für Erwachsene
Kurse mit jeweils 2 Terminen:
Fr 04/09 + Fr 18/09
Fr 02/10 + Fr 16/10
Fr 13/10 + Fr 27/10
16–17.30 Uhr
Kosten: 50 Euro / 2 Termine inkl. Material
mit Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Lola GonzàlezJuliette GreenAsta GrötingEva KoťátkováHanne LippardTuomo ManninenRoxane MbangaNepal Picture LibraryRaphaela Simon
Freund:innenschaft
21/08/26–10/01/27
Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:Ministerium für Kommunen, Wohnen, Bauen und Kultur
Die Kunsthalle Mainz wird getragenvon der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.
Die Kunsthalle Mainz wirdunterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer VerkehrsgesellschaftLandeshauptstadt Mainz
Freistunden wird ermöglicht durch:Rheinhessen Sparkasse
Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:Rotary Mainz-Aurea Moguntia
Silent Lab wird ermöglicht durch:
KMW Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG