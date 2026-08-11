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Kunsthalle Mainz Am Zollhafen 3-5 55118 Mainz, Deutschland http://www.kunsthalle-mainz.de
Ansprechpartner:in Kunsthalle Mainz +49 6131 126936
Logo der Firma Kunsthalle Mainz

HURRA! Jugendkunstschule der Kunsthalle Mainz

(lifePR) (Mainz, )
 

Samstagsatelier (Aug./Sept.)
6 -12 Jahre 

Sa 22/08, 05/09, 12/09, 19/09, 26/0911–13 Uhr

Kosten: 5 Termine, 50 Euro

HURRA! Atelier-Zeit 
6 -12 Jahre 

August/September

Mi 26/08, 02/09, 09/09, 16/09, 23/0916.15–17.45 Uhr

Oktober/November

Mi 21/10, 28/10, 04/11, 11/11, 18/1116.15–17.45 Uhr

Kosten: 5 Termine, 50 Euro

Raum für kreative Experimente
6 -12 Jahre 

Fr 28/08, 11/09, 25/0916–17.30 Uhr

Kosten: 35 Euro / 3 Termine

Fr 23/10, 06/11, 20/11, 11/1216–17.30 Uhr

Kosten: 45 Euro / 4 Termine

Verbindliche Anmeldung überShop – HURRA!JKS Kunsthalle Mainz Buchungen/Shop

Offene Werkstatt
8-12 Jahre 

Wöchntlich

Erster Termin nach den Sommerferien:

Fr 13/0816.30–18 Uhr

Kosten: kostenfrei

Verbindliche Anmeldung über Shop – HURRA!JKS Kunsthalle Mainz Buchungen/Shop

Mit / Über / Von / Auf der Suche nach: Freund*innenschaft
Keramikkurs für Erwachsene

Kurse mit jeweils 2 Terminen:

Fr 04/09 + Fr 18/09

Fr 02/10 + Fr 16/10

Fr 13/10 + Fr 27/10

16–17.30 Uhr

Kosten: 50 Euro / 2 Termine inkl. Material

mit Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Lola GonzàlezJuliette GreenAsta GrötingEva KoťátkováHanne LippardTuomo ManninenRoxane MbangaNepal Picture LibraryRaphaela Simon
Freund:innenschaft
21/08/26–10/01/27

Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:Ministerium für Kommunen, Wohnen, Bauen und Kultur

Die Kunsthalle Mainz wird getragenvon der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.

Die Kunsthalle Mainz wirdunterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer VerkehrsgesellschaftLandeshauptstadt Mainz

Freistunden wird ermöglicht durch:Rheinhessen Sparkasse

Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:Rotary Mainz-Aurea Moguntia

Silent Lab wird ermöglicht durch:
KMW Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG

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