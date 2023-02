Frühjahrprogramm der Kinder- und Jugendkunstschule

Offene Werkstattvon 6–12 JahrenJeden Donnerstag lädt die Offene Werkstatt mit unterschiedlichen Materialien zum Bauen, Malen und Zeichnen zum Mitmachen ein. An Feiertagen und in den Ferien bleibt die Offene Werkstatt geschlossen.wöchentlich, donnerstags16.30–18 UhrKosten: 4 EuroAnmeldung bis zum vorhergehenden Montag über mail@kunsthalle-mainz.de *während der Ferien, den Feiertagen und beweglichen Ferientagen bleibt die Offene Werkstatt geschlossen.Samstagsatelier: Experimentieren und ForschenKurs ab 6 Jahren, inklusiv!*Wir bereiten viele Experimente für das künstlerische Forschen für euch vor.Sa 04/03,11/03,18/03, 25/03, 01/0411–13 UhrKosten:5 Termine, 35 EuroAnmeldung bis 20/02 unter mail@kunsthalle-mainz.de Zeichenatelier: MenschKurs ab 12 JahrenWenn du gerne zeichnest und dafür Mitstreiter*innen suchst bist du bei uns genau richtig. Begleitet wirst du von einem jungen Künstler, der dir viele Tipps geben kann. Inspiriert von den Kunstwerken der aktuellen Ausstellung steht in diesem Kurs der Mensch im Mittelpunkt.Di 21/03, 28/03, 11/04, 18/04, 25/0416–18 UhrKosten:5 Termine, 45 EuroAnmeldung bis 01/03 unter mail@kunsthalle-mainz.de Samstagsatelier: TierlebenKurs ab 6 Jahren, inklusiv!*Du machst gerne Kunst und du interessierst dich für das Leben von Tieren? Dann bist du in diesem Kurs genau richtig.Sa 15/04, 22/04, 29/04, 06/05, 13/0511–13 UhrKosten:5 Termine, 45 EuroAnmeldung bis 20/03 unter mail@kunsthalle-mainz.de Raum für kreative Experimente Kursab 4 Jahren, inklusiv!*Jeden Freitag passen wir den Werkraum ganz den Bedürfnissen unserer jüngsten Besucher*innen an. Verschiedene Materialien zum kreativen Experimentieren werden vorgestellt und gemeinsam ausprobiert.Fr 21/04, 28/04, 05/05, 12/05, 19/0516–17.30 UhrKosten:5 Termine, 45 EuroAnmeldung bis 01/04 unter mail@kunsthalle-mainz.de OSTERFERIENFotogrammezweitägiger Workshop ab 8 JahrenGemeinsam erstellen wir Fotogramme. Wir erstellen unser eigenes lichtempfindliches Fotopapier, wir sammeln die Gegenstände, die abgelichtet werden sollen, belichten und entwickeln unsere eigenen analogen Fotos.Di 04/04Mi 05/0410–13 UhrKosten:2 Tage, 20 EuroAnmeldung bis 13/03 unter mail@kunsthalle-mainz.de Duftbildereintägiger Workshop ab 6 JahrenIn der Kunsthalle steht ein großer Heuhaufen. Wie riecht Heu? Woran denkstdu wenn du Heu riechst? Welche Materialien gibt es noch, aus denen man duftende Kunstwerke machen kann? Komm und experimentiere mit uns.Do 06/0415–17 UhrKosten:6 EuroAnmeldung bis 13/03 unter mail@kunsthalle-mainz.de PFINGSTFERIENTraumreisezweitägiger Workshop ab 6 JahrenKannst du dir vorstellen, wie es ist eine Fledermaus zu sein? Oder ein anderes Tier? Wo und wie würdest du dann gerne leben? Geh mit uns auf eine Traumreise durch die Ausstellung. Und lasse deiner Kreativität im Werkraum freien Lauf.Di 30/05Mi 31/0510–13 UhrKosten:2 Tage, 20 EuroAnmeldung bis 08/05 unter mail@kunsthalle-mainz.de Spurenbilderzweitägiger Workshop ab 8 JahrenUnsere Umwelt ist voller Spuren von Menschen, Tieren und Pflanzen. Welche Spuren kannst du lesen und welche hinterlässt du selbst? Wir gehen gemeinsam auf Entdeckungsreise und erstellen große Spurenbilder mit außergewöhnlichen Malmitteln.Do 01/06Fr 02/0610–13 UhrKosten:2 Tage, 20 EuroAnmeldung bis 08/05 unter mail@kunsthalle-mainz.de Alle inklusiv!* gekennzeichneten Angebote berücksichtigen spezielldie Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigung. Wenn Sie Unterstützung benötigen, teilen Sie uns dies bitte mit.Hana Miletić21/10 – 19/02/23Die Ausstellung wird durch Kultursommer Rheinland-Pfalz und KIOSK Vlaanderen gefördert.FLUX4ART21/10 – 19/02/2023Jáchym FleigDorthe GoedenIvana MatićKatja von PuttkamerJudith RöderDie Ausstellung wird vom BBK Rheinland-Pfalz getragen und durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration und die Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz gefördert.Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt Mainz