Finissage - Special Closing Act

Zum Ausstellungsende ist die Choreografie Effect um 19.30 Uhr letztmals in der Kunsthalle Mainz im Rahmen des gemeinsamen Projekts Between Us zu sehen. Im Anschluss an die Aufführung freuen wir uns, Sie zu unserem Special Closing Act begrüßen zu dürfen. Der Choreograf Taneli Törmä wird gemeinsam mit allen Anwesenden eine Bewegungssequenz zum Nachfühlen seiner Choreografie Effect erarbeiten, die dann in den Räumen der Kunsthalle Mainz erprobt werden kann.



So 16/06

Im Anschluss an die Aufführung

ca. 20.30 Uhr



Die Teilnahme am Special Closing Act ist kostenfrei



Restkarten für die letzte Vorstellung von Effect in der Kunsthalle Mainz sind im Vorverkauf über das Staatstheater Mainz (Theaterkasse, 06131 2851222) und die Kunsthalle Mainz erhältlich.



Bildnachweise:

Matt Pyke, Hype Cycle: Machine Learning, 2018, Courtesy of Universal Everything

Ausstellungsansicht: Tim Etchells, LOOK, ONE PLACE TO ANOTHER, 2019, Alle Werke Courtesy of the Artist

