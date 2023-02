Finissage — Pieces und FLUX4ART

Die aktuelle Einzelausstellung Pieces von Hana Miletić sowie der Ausstellungsteil der Landeskunstschau FLUX4ART sind noch bis zu diesem Sonntag, den 19/02 in der Kunsthalle Mainz zu sehen.



In ihrer Einzelausstellung webt Hana Miletić entlang der Bruchstellen unserer Gegenwart und schafft damit Konstanten und Verbindungen über Epochen hinweg. Pieces ist die erste Soloschau der Künstlerin im deutschsprachigen Raum und vereint existierende Werke und Neuproduktionen. Einen Schwerpunkt bildet dabei das Zollhafenareal als größtes innerstädtisches Entwicklungsprojekt in Mainz.



Die Landeskunstschau FLUX4ART präsentiert landesweit und dezentral das Kunstgeschehen von Rheinland-Pfalz. Insgesamt 60 zeitgenössische Künstler*innen mit biografischem Bezug zu Rheinland-Pfalz nehmen an der dritten Auflage teil. Auch der Turm der Kunsthalle Mainz bildet einen Austragungsort in der Landeshauptstadt. Hier sind die Werke von insgesamt fünf Kunstschaffenden zu sehen.



Die Kunsthalle Mainz ist rund um die Fastnachtstage zu den regulären Öffnungszeiten geöffnet. Ab Montag, den 20/02 bleibt die Kunsthalle für die Umbaupause geschlossen. Die kommende Ausstellung What Is It Like to Be a Bat? wird am 16/03 eröffnet. Sie bringt Werke von vier Künstler*innen(kollektiven) zusammen, die sich damit befassen, wie Realität produziert wird.



Hana Miletić

Pieces

21/10 – 19/02/23



Die Ausstellung wird durch Kultursommer Rheinland-Pfalz und KIOSK Vlaanderen gefördert.



FLUX4ART

21/10 – 19/02/2023

Jáchym Fleig

Dorthe Goeden

Ivana Matić

Katja von Puttkamer

Judith Röder



Die Ausstellung wird vom BBK Rheinland-Pfalz getragen und durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration und die Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz gefördert.



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Mainz