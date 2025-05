Filmscreening: Fade into You LUCID DREAMS

Am 05/06 um 17.30 Uhr lädt die Kunsthalle Mainz zu einem besonderen Screening in der Reihe Fade into You ein. Die beiden Kurator*innen Bharati Kapadia and Anuj Daga haben ein Programm mit 11 Kurzfilmen zusammengestellt, das mit den künstlerischen Arbeiten der aktuellen Ausstellung What is the dream that makes you dream? resoniert. Die ausgesuchten Filme von etablierten Künstler*innen aus Indien teilen die Erfahrung, sich bewusst zu sein, dass man träumt, während man noch schläft.



Kuratiert von Bharati Kapadia und Anuj Daga.



Fimprogramm:



1. FISH LOVE Gayatri Kodikal

2. INTERFERENCE Tallur L N

3. CHILD LOCK Abeer Khan

4. DEEPEST DEMARCATION Hetal Chudasma

5. FAR FROM HOME Sabyasachi Bhattacharjee

6. POLITICAL REALISM Gigi Scaria

7. THE GHOST TAXONOMY Tushar Waghela

8. L FOR… Bharati Kapadia

9. ISOSCELES FOREST Sukanya Ghosh

10. WATER HAS MEMORY Meera Devidayal

11. COUNTERFEIT Babu Eshwar Prasad



Do 05/06

17.30 Uhr



What is the dream that makes you dream?

Marc Bauer

Dineo Seshee Raisibe Bopape

Rivane Neuenschwander

Sunna Nousuniemi

Radical Imaginaries Studio

Tabita Rezaire

Sarah Ancelle Schönfeld



07/03—15/06/25



