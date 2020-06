Pressemitteilung BoxID: 803938 (Kunsthalle Mainz)

Ferienworkshops in den Sommerferien

.

Es gibt noch einige wenige Restplätze für unser Ferienprogramm.



Spurenbilder – Malen mit Pappe und Tape

Zweitägiger Workshop von 6–10 Jahren



Nicht nur mit Stiften und Pinseln können Bilder entstehen. Mit Klebeband, Pappe und Farben gestalten wir großformatige Bilder.



Di 14/07

Mi 15/07

10.15–13.15 Uhr



Spray it

Zweitägiger Workshop von 6–10 Jahren



Bunte Häuschen zum Hüpfen auf dem Gehweg – wer kennt sie nicht? Aber Kreide kann so viel mehr! Im Werkraum wollen wir gemeinsam experimentieren. Anschließend können wir die Welt um die Kunsthalle ein bisschen bunter machen und natürlich fertigst du auch ein eigenes Kunstwerk an, das du mit nach Hause nehmen kannst.



Di 21/07

Mi 22/07

10.15–13.15 Uhr



Löcher, Lücken und Leerstellen

Zweitägiger Workshop von 9–14 Jahren



Bilder entstehen nicht nur durch das Auftragen von Farben. In diesem Workshop gestaltet ihr ein großes Bild durch Auslassen, Wegnehmen, Abreiben, Abdecken und Auslöschen.



Do 23/07

Fr 24/07

10.15–13.15 Uhr



Kosten: 18 €



Anmeldung bis zum 25/06 über mail@kunsthalle-mainz.de oder T +49 (0) 6131 126939

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (