Feministischer Rundgang in der Kunsthalle Mainz

Am Mittwoch, den 22/01 um 18 Uhr, laden Marlène Harles (Kuratorin Kunsthalle Mainz) und Eva Kreienkamp (Mathematikerin & Mobilitätsexpertin) dazu ein, die aktuelle Ausstellung Bodies in Motion – Form in the Making aus einer queer-feministischen Perspektive zu reflektieren. Die in der Ausstellung vertretenen Künstler*innen beschäftigen sich mit Körpern im Raum, mit routinierten Bewegungsabläufen und Alltagshandlungen. Diese Bewegungen, ob aus Haushalt, Sport, industrieller Arbeit oder dem Verkehrswesen sind oft mit bestimmten Regeln, sozialen Konventionen und Vorschriften verbunden. Wer legt diese Regeln fest? Was passiert, wenn Regeln gebrochen werden? Und haben Regelbrüche das Potential die Gesellschaft positiv zu verändern?

