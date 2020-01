Familiensonntag und Winterferienprogramm

Am kommenden Sonntag, den 19. Januar, haben alle Familien freien Eintritt in die aktuelle Ausstellung der Kunsthalle Mainz:Außerdem laden wir von 15 bis 17 Uhr zu 30-minütigen Familienrundgängen und einer Mitmach-Aktion in unserem Werkraum ein.So 19/0111–18 UhrWorkshop & Kurzführungen: 15–17 UhrKosten:Eintritt frei für FamilienOhne AnmeldungAb 6 JahrenDer Künstler Uriel Orlow hat Postkarten aus der ganzen Welt gesammelt, alle vereinen die rot blühenden Blumen im Bild. Aber Postkarten können auch andere Motive haben. In diesem Workshop werden Postkarten und Briefmarken gestaltet, die es in keinem Laden zu kaufen gibt.Di 18/02Mi 19/0210.15–13.15 UhrAb 10 JahrenDer Werkraum wird zur Filmkulisse umgestaltet, Requisiten selbst gebaut und Pflanzen zu Hauptakteuren einer Geschichte animiert.Do 20/02Fr 21/0210.15–13.15 UhrKosten:1 Tag: 10 Euro2 Tage: 18 EuroAnmeldung bis zum 30/01 unter mail@kunsthalle-mainz.de Alle Workshops des aktuellen Programms sind für Kitas und Hortgruppen zu ermäßigten Preisen während der Ferien ebenfalls buchbar.