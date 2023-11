Fade into You und Lichtermeer im Zollhafen

Auch im Rahmen unserer aktuellen Ausstellung laden wir unter dem Titel Fade into You: Die Erde ist eine dünne Kruste zum Filmscreening in die Kunsthalle Mainz ein. Marie-Hélène Gutberlet (Professorin für Film, Hochschule für Gestaltung Offenbach) hat ein Filmprogramm zur Ausstellung kuratiert, das wir am Mittwoch, den 29/11 um 19 Uhr zeigen. Einer der Filmemacher, Janusch Ertler wird anwesend sein.



Janusch Ertler, Periferias, 2015, 12’44“

Riki Kalbe, Bodenproben, 1987, 31

Sammy Baloji, Mémoire, 2009, 14’39“

Angela Anderson und Angela Melitopoulos, Unearthing Desaster, 2013



„Die Erde ist eine dünne Kruste“, der Satz stammt aus Dantons Tod von Georg Büchner. Die Kruste ist ein Interface, eine Schnittstelle zwischen dem, was sichtbar ist und dem Darunter, zwischen Gegenwart und Geschichte und all dem, was das bloße Sehen vom Analysieren unterscheidet. Von dort aus kann es unter die Erde gehen, wir können sie abtragen und wegschaffen oder die überirdischen Verhältnisse anschauen. Filme können genau das, zwischen Anschauung und Analyse hin und her wechseln, Entnahme, Vernichtung, Kapitalisierung und Widerstände visualisieren, in ästhetischen Gesten der Extraktionskritik.



Marie-Hélène Gutberlet ist Professorin für Film an der HfG Offenbach arbeitet in und außerhalb institutioneller Rahmen, in der filmwissenschaftlichen Lehre sowie als unabhängige Kuratorin und Autorin. Zu ihren kollaborativen Projekten gehört Women on Aeroplanes mit Annett Busch und seit 2022 Die Kunst der Gegenuntersuchung mit Felix Trautmann und Franziska Wildt.



Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



Am Sonntag, den 03/12 lädt die Mainzer Zollhafen GmbH und die ansässigen Unternehmen von 15–21 Uhr zum Lichtermeer auf dem Clarissa-Kupferberg-Platz vor der Kunsthalle ein.



Um 14 Uhr findet ein Rundgang durch die aktuelle Ausstellung Unextractable: Sammy Baloji invites statt. Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



Von 15–18 Uhr ist der Eintritt in die Kunsthalle frei. Kommen Sie vorbei und werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausstellung. Im Werkraum können Klein und Groß gemeinsam Weihnachtssterne falten.



Speisen und Getränke gibt es von der Goldmarie, Hafen Eden, H2 Hotel, Liesbeth Hofbäckerei und der Minibar am Zollhafen, während verschiedenste Bands für Live-Musik sorgen.



Unextractable: Sammy Baloji invites

27/10/23 – 11/02/24

Sammy Baloji

Nilla Banguna

Jackson Bukasa & Dan Kayeye & Justice Kasongo

Sybil Coovi Handemagnon

Fundi Mwamba Gustave & Antje Van Wichelen

Franck Moka

Hadassa Ngamba

Isaac Sahani Dato

Georges Senga

Julia Tröscher



Partner*innen

Picha, Lubumbashi

Framer Framed, Amsterdam

Reconnecting "Objects" (Technische Universität Berlin, gefördert durch die Volkswagen Stiftung)



Die Ausstellung in der Kunsthalle Mainz wird gefördert durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz, Wallonie-BruxelIes International (WBI), kiosk Vlaanderen, das Bureaux des Arts Plastiques des Institut français und das Königreich Niederlande.



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Mainz