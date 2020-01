Pressemitteilung BoxID: 781834 (Kunsthalle Mainz)

Fade into You - Episode LXXVI

Videoscreening-Reihe

Ganz im Zeichen der botanischen Forschung und Bewahrung steht der Filmabend der Reihe Fade into You.



Während Pedro Neves Marques in seinem filmischen Essay die Verbindung von moderner Botanik mit Fortpflanzungssystem und der Veränderung von Saatgut hinterfragt, verknüpft Jumana Manna lose Erzählungen zur Bewahrung von Pflanzenarten im arktischen Permafrost mit der Wiederaufnahme von Landwirtschaft in ehemaligen Kriegsgebieten in Syrien, den Einflüssen von Klimawandel und globaler Chancengleichheit.



Filmauswahl:

Jumana Manna, Wild Relatives, 2018

Pedro Neves Marques, Linnaeus and the Terminator Seed, 2017



Mi 15/01

19 Uhr



Kosten:

Film und Wein im Eintritt enthalten

