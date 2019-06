Pressemitteilung BoxID: 755440 (Kunsthalle Mainz)

Fade into You - Episode LXXIV

Ausstellungsbegleitend zeigt die Videoscreening-Reihe Fade into You Beispiele experimenteller Tanzaufzeichnungen, die von den 40er Jahren bis in die Gegenwart reichen. Die Beziehung von gewählter Perspektive und Schnitt steht dabei manchmal im Gegensatz zu den Bewegungen der Tänzer*innen, oder aber untermalt deren Gesten etwa durch die Verlangsamung der Bildabfolge oder die Fokussierung auf bestimmte Körperteile. Die Filmauswahl lädt dazu ein, in lockerer Runde über die Möglichkeiten, Bewegung im Medium Film festzuhalten zu diskutieren.



Maya Deren, A Study in Choreography for Camera, 1946

Yvonne Rainer, Trio A, 1978:

Matt Pyke, Hype Cycle: Machine Learning, 2018

u.a



Mi 12/06

19 Uhr



Kosten:

Fim und Wein Im Eintritt enthalten

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (