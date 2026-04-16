Kunsthalle Mainz Am Zollhafen 3-5 55118 Mainz, Deutschland http://www.kunsthalle-mainz.de
Fade Into You – Filmscreening

Ausgehend von der aktuellen Ausstellung von Britta Marakatt-Labba – Stitched Tracks fragt Künstler*in Sunna Nousuniemi (geboren 1993 in Anár, Sápmi) was wäre, wenn wir die Welt für einen Moment mit den Augen einer*s anderen betrachten würden? Für das Fade Into You Filmscreening am 22/04/2026 hat Sunna Nousuniemi zeitgenössische sámische Kurzfilme ausgesucht, die das Publikum mit auf eine Reise durch samische mündliche Erzählkunst, Bewegung, stille Momente und weite Landschaften mit kontrastreichen Realitäten nehmen. Konfrontiert mit der dringlichen Realität des Klimawandels, regen die Filme dazu an, aufmerksam zuzuhören, unsere eigene Rolle und Zugehörigkeit in dem eng verwobenen Geflecht des Lebens zu verstehen und daran zu arbeiten, wie wir es um jeden Preis schützen können.

Mi 22/04
18 Uhr

Programm:

Sámi Čalbmelaset
Sápmi/Norwegen, 2024, 3 min
Regie: Eila Marie Engkvist Muotka, Ariel Mørch, Jonar Guttorm, Kátjá Rávdná Broch Einebakken / Juho-Sire Kátjá Rávdná, Májjá Angelica Johannesdatter Guttorm / Jovnnin Per Jovnna Johanas Májjá, Máret Risten Graven Romsdal / Álet Lemet Máreha Anette Máret Risten

Háldi
Sápmi, 2021, 5 min
Regie: Ann Aurebekk

Siõrškuâđam – Hidden Steps
Sápmi, 2025, 13 min
Regie: Laura Feodoroff & Kati Kallio

Teardrops of Our Grandmother
Sápmi, 2023, 15 min
Regie: Jenni Laiti & Carl-Johan Utsi

Eatnanvuloš lottit – Birds in the Earth
Sápmi, 2018, 10 min
Regie: Marja Helander

Gumpe Guvlui – For Our Rights
Sápmi, 2025, 28min / Documentary
Regie: Johannes Vang

Fade Into You wird kuratiert von Sunná Nousuniemi.
Die Kosten sind im Eintritt enthalten.

Britta Marakatt-Labba
Stitched Tracks

30/01/26–26/07/26

Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:
Kultursommer Rheinland-Pfalz
Karin und Uwe Hollweg Stiftung
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation
Schwedische Botschaft

Dank an:
Volksbank Darmstadt-Mainz

Die Kunsthalle Mainz wird getragen
von der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.

Die Kunsthalle Mainz wird
unterstützt durch:
Mainzer Stadtwerke AG
Mainzer Fernwärme GmbH
Mainzer Verkehrsgesellschaft
Landeshauptstadt Mainz

Freistunden wird ermöglicht durch:
Rheinhessen Sparkasse

Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:
Rotary Mainz-Aurea Moguntia

Website Promotion

