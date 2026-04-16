Fade Into You – Filmscreening
Mi 22/04
18 Uhr
Programm:
Sámi Čalbmelaset
Sápmi/Norwegen, 2024, 3 min
Regie: Eila Marie Engkvist Muotka, Ariel Mørch, Jonar Guttorm, Kátjá Rávdná Broch Einebakken / Juho-Sire Kátjá Rávdná, Májjá Angelica Johannesdatter Guttorm / Jovnnin Per Jovnna Johanas Májjá, Máret Risten Graven Romsdal / Álet Lemet Máreha Anette Máret Risten
Háldi
Sápmi, 2021, 5 min
Regie: Ann Aurebekk
Siõrškuâđam – Hidden Steps
Sápmi, 2025, 13 min
Regie: Laura Feodoroff & Kati Kallio
Teardrops of Our Grandmother
Sápmi, 2023, 15 min
Regie: Jenni Laiti & Carl-Johan Utsi
Eatnanvuloš lottit – Birds in the Earth
Sápmi, 2018, 10 min
Regie: Marja Helander
Gumpe Guvlui – For Our Rights
Sápmi, 2025, 28min / Documentary
Regie: Johannes Vang
Fade Into You wird kuratiert von Sunná Nousuniemi.
Die Kosten sind im Eintritt enthalten.
Britta Marakatt-Labba
Stitched Tracks
30/01/26–26/07/26
Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:
Kultursommer Rheinland-Pfalz
Karin und Uwe Hollweg Stiftung
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation
Schwedische Botschaft
Dank an:
Volksbank Darmstadt-Mainz
Die Kunsthalle Mainz wird getragen
von der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.
Die Kunsthalle Mainz wird
unterstützt durch:
Mainzer Stadtwerke AG
Mainzer Fernwärme GmbH
Mainzer Verkehrsgesellschaft
Landeshauptstadt Mainz
Freistunden wird ermöglicht durch:
Rheinhessen Sparkasse
Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:
Rotary Mainz-Aurea Moguntia