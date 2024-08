FILMZ Vorfreude-Abend am 04/09 ab 17 Uhr

Als erstes Langfilmfestival in Rheinland-Pfalz präsentiert FILMZ - Festival des deutschen Kinos alljährlich aktuelle, deutschsprachige Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit einer vielseitigen Auswahl an Filmen stimmt FILMZ in der Kunsthalle Mainz am 04/09 auf das nächste Festival ein.



Programm:



17 Uhr Rundgang durch die Ausstellung mit Marlène Harles

18 Uhr Filmscreenings



Filme:

Noah's Strophe (R: Roni Zorina, 30 min)

Dodo (Animation, Yi Luo, 13 min)

Anscht (Animation, Matthias Huber, 3 min)

Vom Stehen und Fallen (R: Paul Raatz, 15 min)

Chairity (R: Jeremias Leo Valentin Brunner, 6 min)



Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



Ari Benjamin Meyers

Always Rehearsing



05/07/24–20/10/24



