FADE INTO YOU - A Series of Film Screenings: Episode LXIX

Daniel Buren ist bekannt für seine Streifen: Auch in der aktuellen Ausstellung in der Kunsthalle Mainz sind sie überall zu sehen, beispielsweise in immer neuen Farbkombinationen im Video Couleurs (1984-2017). Weniger bekannt sind frühe Videoarbeiten, in denen die Streifen noch nicht auftauchen. Gabriela Denk präsentiert in der Reihe Fade into You diese selten gezeigten Filme aus den Anfängen von Daniel Burens Karriere. Darin werden bereits wichtige Themen seiner Arbeit sichtbar: die Faszination für architektonische Formen und den öffentlichen Raum, sowie die kritische Haltung gegenüber der Kunstwelt.



Sie sind herzlich eingeladen, bei einem Glas Wein über die Filme zu diskutieren.



Daniel Buren: Mexique, 1959, 16mm-Film, stumm, digitalisiert

Daniel Buren: Interruption, 1969, Super-8-Filme, Ton, digitalisiert



Mi 31/01

19 Uhr



Kosten:

Film und Wein im Eintritt enthalten



Nächste Veranstaltungen



Filme von Bettina Pousttchi

Mi 28/02

19 Uhr



Im Rahmen der Ausstellung:

Daniel Buren & Bettina Pousttchi

15/12/17 - 18/03/18



