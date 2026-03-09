Kontakt
Erzähl mir was! Rundgang für Menschen mit Demenz und ihre Begleitpersonen

Wir laden zu einem kostenlosen Rundgang für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen ein. Im Sinne der teilhabe-orientierten Vermittlung stehen die Geschichten und Assoziationen der Besucher*innen im Mittelpunkt.

Das sinnliche Erleben und die Freude an Kunst geht nicht verloren, auch wenn es Menschen zunehmend schwerer fällt, sich zu erinnern oder zu orientieren. Wir möchten Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen oder Begleitpersonen einladen, einen schönen Moment in der Ausstellung zu erleben. Wir sprechen in einer einfachen Sprache, wir nehmen uns Zeit für alle Gedanken, Fragen und Erinnerungen. Wir nehmen barrierefreie Wege.

Termin:

Mi 11/03
16–17 Uhr Rundgang für Menschen mit Demenz und ihre Begleitpersonen

Kosten: kostenfrei
Anmeldung: weber@kunsthalle-mainz.de oder T +49 (0) 6131 126938

Mit freundlicher Unterstützung des Rotary Club Mainz-Aurea Moguntia

Britta Marakatt-Labba
Stitched Tracks

30/01/26–26/07/26

Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:
Kultursommer Rheinland-Pfalz
Karin und Uwe Hollweg Stiftung
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation
Schwedische Botschaft

Dank an:
Volksbank Darmstadt-Mainz

Die Kunsthalle Mainz wird getragen
von der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.

Die Kunsthalle Mainz wird
unterstützt durch:
Mainzer Stadtwerke AG
Mainzer Fernwärme GmbH
Mainzer Verkehrsgesellschaft
Landeshauptstadt Mainz

Freistunden wird ermöglicht durch:
Rheinhessen Sparkasse

Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:
Rotary Mainz-Aurea Moguntia

