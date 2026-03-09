Erzähl mir was! Rundgang für Menschen mit Demenz und ihre Begleitpersonen
Das sinnliche Erleben und die Freude an Kunst geht nicht verloren, auch wenn es Menschen zunehmend schwerer fällt, sich zu erinnern oder zu orientieren. Wir möchten Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen oder Begleitpersonen einladen, einen schönen Moment in der Ausstellung zu erleben. Wir sprechen in einer einfachen Sprache, wir nehmen uns Zeit für alle Gedanken, Fragen und Erinnerungen. Wir nehmen barrierefreie Wege.
Termin:
Mi 11/03
16–17 Uhr Rundgang für Menschen mit Demenz und ihre Begleitpersonen
Kosten: kostenfrei
Anmeldung: weber@kunsthalle-mainz.de oder T +49 (0) 6131 126938
Britta Marakatt-Labba
Stitched Tracks
30/01/26–26/07/26
