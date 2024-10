Eröffnung der Ausstellung »Bodies in Motion – Form in the Making«

Ausstellungseröffnung



Bodies in Motion – Form in the Making



Mit Werken von Cinthia Marcelle & Tiago Mata Machado, Bruce Nauman, Suzanne Harris, Charlotte Posenenske, Yvonne Rainer



Donnerstag, den 07/11 ab 19 Uhr



Wir freuen uns, Sie und euch am Donnerstag, den 07/11/24 ab 19 Uhr zur Eröffnung der Gruppenausstellung Bodies in Motion – Form in the Making einzuladen.



Begrüßung:

Stefanie Böttcher (Direktorin Kunsthalle Mainz)



Einführung:

Anna Roberta Goetz (Gastkuratorin)



Der Besuch der Ausstellungseröffnung ist kostenfrei.



Pre-Opening des neues Museumsshops der Kunsthalle Mainz



Zur Ausstellungseröffnung von Bodies in Motion – Form in the Making geben wir einen Ausblick auf die Eröffnung des Museumsshops im März 2025.



Ausstellungsgrafik: Harald Pridgar



Bodies in Motion – Form in the Making

Cinthia Marcelle & Tiago Mata Machado, Bruce Nauman, Suzanne Harris, Charlotte Posenenske, Yvonne Rainer



08/11/24–16/02/25



Dank an:



Rheinhessen Sparkasse



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Mainz

