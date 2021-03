Die Kunsthalle Mainz öffnet wieder!

Wir freuen uns, Sie ab Dienstag, dem 9. März, wieder in der Kunsthalle Mainz begrüßen zu dürfen und die Einzelausstellung The way out is the way in des dänischen Künstlers Joachim Koester endlich zu eröffnen. Die Laufzeit wird bis zum 27/06 verlängert.



Den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz folgend, sind in Rheinland-Pfalz Öffnungsschritte für Museen, Kunsthallen und Galerien entwickelt worden, die einen Besuch der Ausstellung nach vorheriger Terminbuchung ermöglichen. Besuche sind jeweils zur vollen Stunde möglich. Bitte geben Sie uns Ihren Wunschtermin inklusive der Personenzahl per Mail mail@kunsthalle-mainz oder Telefon T +49 (0)6131 126936 durch. Telefonisch sind wir Mo–Fr von 9–17 Uhr erreichbar, am Wochenende von 11–18 Uhr.

