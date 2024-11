Die Kulturbäckerei zu Gast in der Kunsthalle Mainz

Die Kunsthalle Mainz freut sich, die Kulturbäckerei am kommenden Sonntag, den 24/11 in der Kunsthalle Mainz begrüßen zu dürfen.



POLITIKUM! ist ein Format, das Kunst und Politik in Austausch bringen will und wird vom Verein KULTURBÄCKEREI e.V. veranstaltet. Präsentiert werden künstlerische Arbeiten und Vorträge, die sich mit unterschiedlichen Aspekten der ökologischen Nachhaltigkeit und deren Krisen auseinandersetzen. Stattfinden wird es vom 21. bis zum 24. November unter anderem in der Kunsthalle Mainz.



17 Uhr Vortrag von Julia Wadhawan



Wie hältst du dich?

Was wir von unserem Körper über Demokratie und Haltung lernen



Über die Prinzipien einer aufrechten Körperhaltung dekonstruiert die Autorin und Journalistin Julia Wadhawan die Bedingungen, in denen wir (gemeinsam) leben; wie wir darin Stabilität finden und gleichzeitig beweglich werden. Am Ende gelangen wir zu einem Freiheitsbegriff, der in sich selbst befreiende Wirkung hat – weil er nicht am Status Quo verzweifelt, sondern sich davon inspirieren lässt.



Julia Wadhawan ist deutsch-indische Autorin für Zusammenhänge. Als freie Reporterin hat sie mehrfach aus Indien und dem globalen Süden berichtet. Sie ist Autorin des Buchs Sag mir nicht, wer ich bin und schreibt die SPIEGEL-Reihe Einfach Yoga.



18 Uhr Performance / Klanginstallation von Wolfgang Schliemann



Pars pro toto | eine Aufforderung



Pars pro toto ist eine Klangmeditation, die als Plädoyer für den notwendigen Strukturwandel hin zu einer überlebensfähigen Weltgesellschaft verstanden werden will. Sie ergreift Partei für ein verteilungsgerechtes, gutes Leben für alle, das die ökologische Tragfähigkeit des Planeten respektiert. Eine Gelegenheit zum Innehalten, Reflektieren und Aufbrechen.



Der Perkussionist Wolfgang Schliemann betreibt die Kunst des Schlagzeugspiels als Projekt erweiterter Möglichkeiten in Konzerten und Performances vorwiegend freier Improvisation. Demgegenüber stehen Projekte für medienübergreifende, raumbezogene Klangkunstarbeiten. Er ist als Mitglied improvisierender Ensembles auf zahlreichen CD-Veröffentlichungen sowie in Konzerten mit Musikerinnen der europäischen Szene zu hören.



Mit Ausstellungsbesuch: Kosten im Eintritt enthalten

Nur Veranstaltungsbesuch: Kosten 5 Euro

