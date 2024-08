Beitrag von Marlène Harles und Susanne Gilles-Kircher auf dem Mainzer Wissenschaftsmarkt am 07/09

Wie arbeiten ein Musikarchiv, ein Bildender Künstler und ein Haus für zeitgenössische Kunst zusammen? Im Rahmen des Wissenschaftsmarkts der Mainzer Wissenschaftsallianz findet um 14 Uhr ein Gespräch auf dem Science-Sofa mit Susanne Gilles-Kircher (Schott Music) und Marlène Harles (Kuratorin Kunsthalle Mainz) statt. Sie sprechen über »Heavy Metal« – ein neues Werk von Ari Benjamin Meyers, das er mit den Beständen des Archivs von Schott Music für seine aktuelle Einzelausstellung in der Kunsthalle Mainz geschaffen hat.



Wir möchten außerdem auf folgende Veranstaltungen in der Kunsthalle Mainz hinweisen:



Aktivierung von The New Empirical am 24/08 15–17 Uhr



Aktivierung von Requiem am 31/08 14–17 Uhr



Mit Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de oder 06131/126936



Ari Benjamin Meyers

Always Rehearsing



05/07/24–20/10/24



Die Ausstellung wird gefördert von:



Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz

Karrié Bauunternehmung

Stiftung Flughafen Frankfurt/Main für die Region

Landeshauptstadt Mainz

Esther Schipper



Dank an:



Schott Music Group

Volksbank Darmstadt-Mainz

Rheinhessen Sparkasse

H2 Hotel Mainz

LBBW Landesbank Baden-Württemberg

Rotary Club Mainz-Aurea Moguntia



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Mainz

(lifePR) (