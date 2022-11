Ausstellungsrundgang mit Dr. Julia Wallner

Am Mittwoch, den 16/11, 19 Uhr findet unter dem Titel Gestickte Weltbilder – zum Verhältnis von Kunst und Textil in der Gegenwartskunst ein Ausstellungsrundgang mit Dr. Julia Wallner (Direktorin Arp Museum Bahnhof Rolandseck) und Stefanie Böttcher statt.



Dr. Julia Wallner ist seit dem Spätsommer Direktorin des Arp Museum Bahnhof Rolandseck, zuvor war sie am Berliner Georg Kolbe Museum und am Kunstmuseum Wolfsburg tätig. Sie verantwortete zahlreiche Ausstellungen zur modernen und zeitgenössischen Kunst. Handwerkliche Aspekte und insbesondere die Verwendung textiler Materialien in der Gegenwartskunst war einer ihrer Schwerpunkte auch in der Auseinandersetzung mit feministischer Kunstgeschichte. An ihrem neuen Arbeitsplatz wird dies durch Sophie Taeuber-Arps Wirken für die moderne Kunst seine Fortsetzung finden.



Die Kosten sind im Eintritt enthalten.